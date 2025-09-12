Premierul moldovean Dorin Recean avertizează: dacă pro rușii ajung la putere, „clanurile criminale ar reveni"

12-09-2025 | 10:49
Dorin Recean
Moldova riscă să-și vadea blocate aspirațiile de aderare la Uniunea Europeană în cazul în care nu va reuși să mențină un parlament pro-european după scrutinul legislativ din 28 septembrie.

Mihai Niculescu

Cel puțin așa au avertizat joi reprezentanți de rang înalt ai guvernului de la Chișinău, în contextul în care un sondaj recent plasează opoziția pro-rusă pe primul loc în preferințele electoratului.

Președintele parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean, ambii membri de vârf ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu, au lansat un apel urgent către alegători, subliniind că viitorul european al țării se află în mâinile cetățenilor moldoveni transmite news.ro.

Avertismente dure privind consecințele unei victorii pro-ruse

„Nu trebuie să ne facem iluzii. UE nu va finanța un guvern orientat către Kremlin", a declarat Igor Grosu într-o conferință de presă. Președintele parlamentului a prezentat un scenariu sumbru pentru Moldova în cazul unei schimbări de orientare politică: „Integrarea în UE ar fi oprită, șansa de a adera în 2028 ar fi pierdută, iar clanurile criminale ar reveni".

La rândul său, premierul Dorin Recean a adresat un apel direct cetățenilor, afirmând că numai alegătorii pot „salva Moldova de cei care au jefuit-o și au vândut-o".

Sondajele arată o schimbare în preferințele electorale

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, Partidul Acțiune și Solidaritate, care în prezent deține 61 din cele 101 locuri în parlament, a coborât pentru prima dată pe poziția a doua, cu 34,7% din intențiile de vot. În fruntea clasamentului se situează Blocul Patriotic, o alianță pro-rusă care include socialiștii și comuniștii, cotată cu 36% din voturi.

Fostul președinte socialist Igor Dodon, principalul lider al Blocului Patriotic, susține că politicile pro-europene i-au afectat negativ pe moldovenii de rând, argument pe care îl folosește în campania electorală.

Analiștii subliniază diferențele de strategie electorală

Analistul politic Vitalie Andrievschii a observat asimetriile din campania electorală actuală. Blocul Patriotic are „o campanie destul de activă și agresivă pentru a convinge alegătorii de necesitatea schimbării. Nu se poate spune același lucru despre PAS", a comentat expertul.

Sondajul indică prezența în parlament a încă două formațiuni politice: Partidul Nostru, condus de fostul primar al orașului Bălți, cu 8,4% din intenții, și Blocul Alternativ, acuzat de guvernul actual că ascunde o orientare pro-Kremlin, cu 7,9%.

Factorul diasporei și scenariile post-electorale

O variabilă importantă în ecuația electorală o reprezintă aproximativ un milion de alegători moldoveni care trăiesc în străinătate și care nu au fost incluși în sondaj. Această categorie de votanți tinde să o susțină puternic pe președinta Maia Sandu, ceea ce ar putea influența rezultatul final.

Analiștii politici sugerează că, în cazul în care PAS nu va obține majoritatea parlamentară, Sandu va opta mai degrabă pentru formarea unei coaliții cu Partidul Nostru decât să accepte numirea unui prim-ministru pro-rus.

