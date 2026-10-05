”Subsemnatul Groza Călin Florin, deputat Uniţi pentru România (UPR) ales în Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş, prin prezenta vă informez că începând cu data de 05 octombrie 2026 nu voi mai activa în grupul parlamentar UPR şi voi activa ca deputat aparţinând Grupului parlamentar PSD.”, a transmis deputatul într-o informarea către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, potrivit News.ro.

Grupul Uniţi pentru România s-a înfiinţat, la Camera Deputaţilor, în luna mai, după desfiinţarea grupului parlamentar POT, liderul de grup fiind Răzvan Chiriţă.

Din grupul parlamentar face parte şi deputatul Victor Ponta, care a fost propus premier de UPR la negocierile de la Palatul Cotroceni.

După plecarea lui Călin Groza, grupul parlamentar rămâne cu 16 parlamentari.