Fake news care poate ucide oameni. Precizări ale Armatei asupra identității piloților F-16 care au doborât dronele rusești

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Baza 86 Aeriană Borcea

Armata Română a dezmințit, prin Baza Aeriană Borcea, fake news-urile referitoare la identitatea piloților de pe avioanele F-16 care au doborât cele trei drone rusești intrate pe teritoriul României. 

autor
Cristian Anton

Reprezentanţii Bazei Aeriene Borcea au anunţat că speculaţiile privind identitatea unor piloţi din cadrul bazei de pe aeronave F-16 sunt complet false şi au adăugat că discreţia asupra identităţii piloţilor este o necesitate, pentru a preveni orice formă de presiune, hărţuire sau ameninţare la adresa lor sau a familiilor lor, scrie News.ro.

"Speculaţiile privind identitatea unor piloţi de-ai noştri de pe aeronave F-16 sunt complet false! În ultimele zile, în spaţiul online au apărut o serie de mesaje şi speculaţii conspiraţioniste care susţin că numele pilotului român implicat în recentele misiuni de interceptare a dronelor ar fi cunoscut, făcând referire la fiul unui fost comandant al bazei şi lansând scenarii false despre regulile serviciului de alarmă.

Baza 86 Aeriană Borcea respinge ferm aceste afirmaţii", au transmis, marţi, reprezentanţii Bazei 86 Aeriene Borcea pe pagina proprie de Facebook.

Ei au adăugat că înţeleg curiozitatea şi dorinţa publicului de a-i cunoaşte şi de a-i felicita pe militarii implicaţi în misiuni, dar identitatea acestora nu este publică.

"Discreţia asupra identităţii piloţilor noştri este o necesitate, bazată pe reguli de securitate operaţională. Protejarea personalului şi a familiilor: aceasta este o măsură de bază pentru a preveni orice formă de presiune, hărţuire sau ameninţare la adresa lor sau a familiilor lor", au afirmat reprezentanţii Bazei 86 Aeriene Borcea.

Orice informație despre piloții români este automat colectată de Rusia inamică

Ei au precizat că nedivulgarea detaliilor operaţionale (numele piloţilor, tiparul turelor de serviciu, tacticile şi procedurile) este o procedură standard în toate forţele aeriene din NATO, iar orice informaţie publicată poate fi colectată şi analizată de inamic.

Militarii de la Borcea au mai subliniat că alocarea piloţilor pe misiuni de luptă se face pe criterii de competenţă.

"Serviciul de Luptă Permanent - alocarea piloţilor pe misiuni de luptă se face exclusiv pe criterii de competenţă, certificare operaţională şi planificare riguroasă a orelor de zbor şi de refacere, respectând legislaţia aeronautică. Nu există decizii arbitrare sau derogări de la aceste reguli. Misiunile de apărare a spaţiului aerian naţional se execută cu maximă seriozitate, 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Aeronavele F-16 Fighting Falcon şi personalul navigant sau tehnic din cadrul Bazei 86 Aeriene sunt mereu la datorie", a mai precizat sursa citată.

Piloţi de pe aeronave F-16 au doborât timp de trei zile consecutiv, la sfârşitul săptămânii trecute, trei drone care intraseră în spaţiul aerian naţional. Primele două drone au fost doborâte de acelaăi echipaj.

ANIMAȚIE. Traseul celei de-a treia drone doborâte în spațiul aerian al României. Cum a fost interceptată în doar cinci minute

Sursa: News.ro

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