În același timp, mesajele Ro-Alert îi stresează pe cei care veneau în Deltă pentru liniște. Așadar, sezonul turistic va fi slab în această zonă renumită pentru frumusețea ei.

Două camere și un apartament, plătite din timp la o pensiune din Sulina, de o familie din Galați, sunt cedate acum oricui vrea să preia rezervarea.

Turistă: ”Pentru siguranța noastră, a familiei, a bunicilor, mai ales că mergeam și cu copiii, am decis să anulăm rezervarea".

Este doar unul dintre cazurile în care turiștii renunță să mai meargă în Delta Dunării, de teama dronelor care pătrund în spațiul nostru aerian. Administratorii pensiunilor sunt îngrijorați pentru că, deși e vârf de sezon, nu au așa de mulți oaspeți ca în anii trecuți.

Ionuț Procopianu, administrator pensiune Pardina: ”Mulți își anulează rezervarea din cauza războiului. Prea multe ro-alerturi. Sunt speriați".

Corespondent ProTV: ”Pe malul ucrainean arde de noaptea trecută. Suntem pe brațul Sfântu Gheorghe. S-a format un nor de fum, mirosul este foarte puternic și se simte și de la 10 kilometri, din municipiul Tulcea. Atât de aproape este războiul de noi".

În Ceatalchioi, nicio pensiune nu funcționează la capacitate maximă. Cei care au investit în construcții moderne au ajuns să regrete.

Ionel Buzelan, administrator pensiune: ”Din cauza războiului nu mai vin clienții. Mai ales acuma, cu nava aceea, cu dronele, mai rău este, din ce în ce mai rău".

Operatorii din turism spun că ar urma să devină cel mai slab sezon al lor

”Reporter: În timpul săptămânii nu vin?

Fănel Tălpău, administrator pensiune Pătlăgeanca: Doar în weekend".

Corespondent ProTV: ”Proprietarul acestei superbe pensiuni de pe brațul Sf. Gheorghe a investit aici un sfert de milion de euro, dar spune că a ajuns să facă turism de subzistență, pentru că, din banii pe care îi încasează, abia reușește să plătească salariile și dările la stat".

Nici excursiile nu mai au mare căutare.

Ciprian Safca, antreprenor în turism: "Și pe faleză bate vântul. În timpul săptămânii nu ai cu cine să discuți, să propui o excursie".

Alex Filip, manager OMD Tulcea: "Este o scădere la nivelul întregului județ".

Tudor Cernega, primar Ceatalchioi: "Turismul s-a cam dus în cap".

Deocamdată este devreme pentru un bilanț, dar operatorii din turism spun că este cel mai slab sezon pentru afacerile lor.