Vineri, o dronă a fost doborâtă în apropierea localităţii Padina, din judeţul Buzău, iar sâmbătă, o alta a fost doborâtă în apropierea localităţii Sfântu Gheorghe, la mică distanţă de frontiera cu Ucraina. Ambele ținte au fost eliminate de un echipaj românesc al unui F-16 al Forțelor Aeriene Române.

Consultantul în securitate internațională Dan Maxim a explicat, pentru Știrile PRO TV, care sunt opțiunile de armament ale unui F-16 și de ce consideră că cea mai probabilă este utilizarea unei rachete AIM-9 Sidewinder.

De ce Sidewinder este cea mai probabilă variantă

Potrivit acestuia, un F-16 dispune de trei tipuri principale de armament care ar putea fi folosite împotriva unei drone: racheta Sidewinder, racheta AMRAAM și tunul de bord M61 Vulcan.

„Există trei arme la bordul unui F-16, care ar putea fi folosite pentru așa ceva. Cel mai probabil au folosit o rachetă Sidewinder - este o rachetă de interceptare în aer , care se bazează pe semnătură de căldură a motorului pe care îl are drona”, a declarat consultantul în securitate internațională Dan Maxim.

Consultantul explică faptul că, după lansare, racheta urmărește sursa de căldură a motorului și explodează în apropierea țintei.

„În clipa în care lansezi un Sidewinder el urmărește drona și se apropie cât mai mult posibil de motor, de sursa de căldură a dronei, când ajunge în proximitate explodează în aer și lovește cu fragmente din această rachetă lovește drona și așa o dărâmă”, a spus expertul.

„Este o rachetă insensibilă la bruiaj radar pentru că nu folosește bruiajul radar - este o rachetă foarte precisă pentru că merge pe ceea ce vede ea singură - nu este nevoie să îi fie indicată distanța, dar are și dezavantaje - primul este că trebuie să te apropii foarte aproape de țintă ca să o identifici vizual, ceea ce ne aducem aminte, ieri (vineri - n.r.) piloții spuneau că s-au apropiat și au identificat drona vizual ca fiind un Shahed. În clipa în care pilotul vede drona atunci lansează această rachetă care urmărește punctul termic, nu are nevoie de radar, nu are nevoie de indicații ulterioară. În clipa în care a detectat punctul de căldură se ține după el și dacă vă aduceți aminte acele răsturnări ale avioanelor care le făceau ieri în aer erau exact ca să se pună în linie cu acest punct termic și ca să compenseze prin aceste învârtiri în aer viteza redusă a dronei”, a adăugat Dan Maxim.

O a doua posibilitate este racheta AIM-120 AMRAAM, însă Dan Maxim consideră că aceasta ar fi fost excesivă pentru o dronă de tip Shahed.

„Este o rachetă mult mai complicată. Radarul unui F-16 detectează ținta, pilotul lansează această rachetă, iar când se apropie de țintă își activează propriul radar și urmărește drona.”

Potrivit consultantului, costul și caracteristicile AMRAAM nu justifică utilizarea împotriva unei drone lente.

„Este o rachetă mult mai scumpă, mult mai sofisticată și mult supra-dimensionată pentru o dronă Shahed. Drona este mică, lentă, semnătura ei pe radar este foarte mică, deci nu văd de ce ar fi folosit un AMRAAM, mai ales când știm că au spus că au văzut drona fizic.”

Tunul M61, o variantă mai dificilă

Cea de-a treia opțiune este tunul rotativ M61 Vulcan, însă folosirea acestuia ar presupune apropierea la câteva sute de metri de dronă.

„Tunul M61 este o mitralieră supra-dimensionată de la bordul unui F-16, are șase țevi care trag cam 16.000 de gloanțe pe minut. Ei nu ochesc, ci pur și simplu aruncă un nor de gloanțe spre dronă.”

Această metodă este însă mai dificilă în practică.

„Ca să faci asta trebuie să fii la câteva sute de metri de dronă și în linie dreaptă. Ucrainenii au reușit să distrugă drone și cu M61, dar nu știu dacă ar fi fost metoda cea mai indicată în momentul de față.”

Dan Maxim spune că ordinea probabilităților este clară: Sidewinder, apoi AMRAAM și, în ultimă instanță, tunul de bord.

„Principala armă contra unei asemenea drone aflată pe un F-16 este un Sidewinder, această rachetă care se duce după semnătura calorică, semnătura termică a dronei, următoarea mai puțin probabil AMRAAM și al treilea ar fi tunul de bord.”

El explică și de ce motorul unei drone Shahed este suficient de „vizibil” pentru senzorii unei rachete Sidewinder.

„Sidewinderul vede căldură, urmărește semnătura termică a motorului din dronă. Motorul dronei este ca un motor de motocoasă (...), este un motor care se încălzește în timp ce funcționează, iar această degajare calorică este suficientă pentru ca racheta să detecteze punctul termic și să se ducă după el.”