Factură redusă substanțial în ianuarie pentru localnicii afectați de criza apei de la Paltinu

Oamenii afectați de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița vor plăti o factură mai mică în ianuarie.

Societatea de distribuție a decis aplicarea unei reduceri de 60%, chiar dacă nu este responsabilă direct de întrerupere.

Instituția, aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, a mai transmis că a cheltuit 7 milioane de lei pentru bazinele de apă, ori toaletele ecologice instalate în localitățile afectate.

Acum, la 20 de zile de la declanșarea crizei, apa a rămas ne-potabilă doar în comuna Aluniș.

