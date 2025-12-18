Factură redusă substanțial în ianuarie pentru localnicii afectați de criza apei de la Paltinu

Oamenii afectați de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița vor plăti o factură mai mică în ianuarie.

Marilena Iordache

Societatea de distribuție a decis aplicarea unei reduceri de 60%, chiar dacă nu este responsabilă direct de întrerupere.

Instituția, aflată în subordinea Consiliului Județean Prahova, a mai transmis că a cheltuit 7 milioane de lei pentru bazinele de apă, ori toaletele ecologice instalate în localitățile afectate.

Acum, la 20 de zile de la declanșarea crizei, apa a rămas ne-potabilă doar în comuna Aluniș.

Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control
Stiri actuale
Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control

În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica, anunță Consiliul județean Prahova.

DSP menține interdicția de consum al apei în trei localități afectate de criza de la barajul Paltinu
Stiri actuale
DSP menține interdicția de consum al apei în trei localități afectate de criza de la barajul Paltinu

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova anunţă, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu.

Raport oficial. De ce au rămas 100.000 de oameni fără apă, în Prahova și Dâmbovița
Stiri actuale
Raport oficial. De ce au rămas 100.000 de oameni fără apă, în Prahova și Dâmbovița

Concluziile Raportului preliminar privind acţiunea de control realizată la solicitarea ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor referitoare la situaţia de la Barajul Paltinu, arată deficienţe semnificative în comunicarea și coordonarea.

Câtă apă este acum în Barajul Paltinu, după golire. Se propun noi restricții din ianuarie, lună cu debite scăzute
Stiri actuale
Câtă apă este acum în Barajul Paltinu, după golire. Se propun noi restricții din ianuarie, lună cu debite scăzute

Administraţia Naţională Apele Române anunţă că în acumularea Paltinu mai sunt disponibile aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, iar debitul evacuat către staţia de tratare este menţinut la nivelul maxim autorizat – 3 mc/s.

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă
Stiri actuale
Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, însă apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor.

