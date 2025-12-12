DSP menține interdicția de consum al apei în trei localități afectate de criza de la barajul Paltinu

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova anunţă, vineri, că menţine interdicţia privind consumul apei în trei dintre localităţile afectate de criza de la barajul Paltinu.

În comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, apa nu este potabilă, în timp ce restricţiile privind consumul au fost ridicate în localităţile Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi, inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat.

Criza apei potabile declanşată în judeţul Prahova în 28 noiembrie şi care a afectat peste o sută de mii de oameni, cinci spitale, agenţi economici şi instituţii nu s-a încheiat odată cu reluarea distribuirii apei în sistem centralizat în cele 13 localităţi ale judeţului Prahova unde furnizarea apei a fost sistată.

DSP Prahova anunţă, vineri, că în trei comune se menţin restricţiile privind consumul apei, apa furnizată putând fi utilizată doar în scop menajer, pentru igienizarea toaletelor.

Rezultatele analizelor de laborator

„În urma reluării distribuţiei apei, furnizorii de apă care exploatează sistemele de aprovizionare cu apă potabilă afectate şi Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova au prelevat probe de apă de la nivelul punctelor de consum reprezentative din zonele de aprovizionare cu apă potabilă amintite, în vederea analizării acestora. Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator ale probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi) a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG nr. 7/2023, art. 14 alin. (6) lit. c), vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi) (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat).

Restricţii menţinute în trei comune

În sistemele de aprovizionare cu apă de la nivelul comunelor Aluniş, Vărbilău şi Şotrile, până la confirmarea încadrării apei furnizate în parametrii de potabilitate, se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie pentru băut, gătit şi spălat)”, anunţă DSP Prahova.

Instituţia precizează că, după finalizarea analizelor probelor de apă prelevate şi din sistemele care alimentează cele trei comune şi după evaluarea rezultatelor acestora, locuitorii vor fi informaţi asupra condiţiilor de consum şi de utilizare a apei furnizate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













