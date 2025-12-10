Raport oficial. De ce au rămas 100.000 de oameni fără apă, în Prahova și Dâmbovița

Problemele au fost constatate la toate instituţiile implicate, de la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi operatorul Exploatare Sistem Zonal Prahova, până la Apele Române.

Concluzia a fost că întârzierile, lipsa informărilor şi nerespectarea procedurilor au condus la oprirea alimentării cu apă a populaţiei şi industriei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Astfel, în ceea ce priveşte Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, raportul arată că în 17.06.2025, cu ocazia manevrei de deschidere a vanelor GF2, la vana de lucru s-a constatat o diminuare a jetului de apă evacuat până la oprirea acestuia (cauza fiind o obturaţie în amonte pe canalul de aducţiune), procedându-se ulterior, în prima fază, la scăderea nivelului apei în barajul de acumulare Paltinu conform unui program estimat de coborâre a nivelului apei la cota 620 mdM, pentru perioada 21 iulie 2025 - 31 octombrie 2025, întocmit de A.B.A. Buzău - Ialomiţa, cu acordul CONSIB.

Ulterior realizării unei inspecţii subacvatice cu ROV, a rezultat necesitatea scăderii nivelului în acumularea Paltinu până la Cota 603 - 604 mdM.

„Menţionăm că până la data de 22 octombrie 2025, ABA Buzău - Ialomiţa nu a informat S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. referitor la aceste acţiuni şi riscurile asociate, respectiv riscul creşterii turbidităţii apei evacuate", se arată în raportul transmis de MMAP.

Întâlnirea de pe 22 octombrie nu a clarificat responsabilităţile instituţiilor

De asemenea, la întâlnirea din data de 22 octombrie 2025 care a avut loc la Barajul Paltinu la care au participat reprezentanţi ai CONSIB - MMAP, ANAR, ABA Buzău - Ialomiţa, SGA Prahova precum şi reprezentanţi ai Hidroelectrica SA, ai SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA şi ai societăţii care a realizat Raportul de inspecţie subacvatică s-au stabilit, printre altele, că ABA Buzău - Ialomiţa va elabora programul de scădere de nivel la cota 605 mdM (zile, săptămâni, luni) şi staţionare pe cotă, coroborat cu graficul derulării şi finalizării lucrărilor (estimativ) şi va informa utilizatorii din aval şi autorităţile locale referitor la situaţia creată şi măsurile dispuse.

„Menţionăm că nu a fost pus la dispoziţie programul de scădere de nivel la cota 605 mdM (zile, săptămâni, luni), coroborat cu graficul derulării şi finalizării lucrărilor. De asemenea nu au fost puse la dispoziţie documente din care să reiasă că ABA Buzău - Ialomiţa a informat autorităţile locale referitor la lucrările care se efectuau şi riscurile asociate", a transmis ministerul.

De asemenea, raportul arată că ABA Buzău - Ialomiţa nu a solicitat la Agenţia Naţională de Meteorologie şi Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor prognoze meteorologice şi hidrologice pe perioada de desfăşurare a activităţii de scădere a nivelului apei în barajul Paltinu.

În aceste condiţii, în data de 27 noiembrie 2025 cota era în coborâre în vederea realizării lucrărilor de la GF 2, dar în aceeaşi zi, la orele 22:13, a fost primită atenţionare de fenomene meteo periculoase cod galben emisă de Agenţia Naţională de Meteorologie, iar în 28 noiembrie 2025, ora 11:00, a fost primită avertizare hidrologică emisă de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor - cod portocaliu pentru bazine hidrografice din jud. Prahova.

„Deşi incidentul survenit la golirea de fund (GF2) a barajului a fost constatat în data de 17.06.2025 şi a fost confirmat ulterior prin Nota tehnică întocmită de elaboratorul documentaţiei de expertiză privind exploatarea în siguranţă a barajului Paltinu în data de 09.07.2025 (prezentată în şedinţa CONSIB în data de 11.07.2025), întocmirea documentelor şi modul de desfăşurare a acţiunii de scădere a nivelului apei în baraj până la cota la care se puteau face intervenţiile la golirea de fund GF 2 s-au prelungit până la intrarea în sezonul rece cu riscuri mari din punct de vedere meteorologic şi hidrologic", relevă sursa citată.

Întârzierea intervenţiilor a expus barajul la riscuri mari de mediu

Potrivit raportului preliminar, în perioada 2023 - prezent nu au fost efectuate de către ABA Buzău - Ialomiţa verificări la SC ESZ Prahova S.A. privind modul de respectare a prevederilor Autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 30/24.03.2023.

În ceea ce priveşte SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, raportul arată că, deşi în 22 octombrie 2025, la întâlnirea care a avut loc la Barajul Paltinu la care au participat reprezentanţi ai CONSIB, ANAR, ABA Buzău - Ialomiţa, SGA Prahova, Hidroelectrica S.A. precum şi reprezentanţi ai SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, s-a atras atenţia asupra faptului că există riscul creşterii turbidităţii apei evacuate, pe perioada execuţiei lucrărilor menţionate în Raportul de inspecţie subacvatică, aspecte comunicate de către ABA Buzău - Ialomiţa şi prin adresa nr. 18262/29.10.2025, SC Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. „nu a luat măsuri de atenţionare a distribuitorilor de apă privind acest aspect şi riscurile asociate".

De asemenea, SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA nu a luat măsuri de asigurare a rezervelor de apă în vederea asigurării debitelor necesare Staţiei de tratare Voila astfel încât să nu fie afectată livrarea apei potabile către distribuitorii de apă, nerespectând prevederile Convenţiei de exploatare nr. 11733/23.11.2027 (încheiată între ABA Buzău - Ialomiţa, SPEEH Hidroelectrica S.A., S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., S.C. Elsid S.A. şi S.C. Electrocarbon S.A.) unde se menţionează că Bazinul de Apă Curată Lunca Mare are ca funcţiune realizarea unei acumulări tampon de apă curată pentru STA Voila în situaţii de viitură.

„Nu au fost respectate de către S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. prevederile Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor nr. 30/24.03.2023, valabilă până la 08.01.2028, unde se precizează că titularul autorizaţiei este obligat să întreţină construcţiile şi instalaţiile de captare, aducţiune, folosire şi evacuare a apelor uzate în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă, iar în perioadele de precipitaţii abundente să urmărească zilnic volumele de apă din bazin, starea construcţiilor şi a instalaţiilor aferente amenajării, să ia măsuri operative pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a acestora şi să informeze imediat, prin orice mijloc de comunicare SGA Prahova şi A.B.A. Buzău-Ialomiţa în legătură cu eventualele neajunsuri constatate în acest sens", se menţionează în raportul preliminat transmis de MMAP.

ANAR nu a controlat modul de exploatare a barajului conform contractului

Raportul menţionează şi deficienţele găsite la Administraţia Naţională „Apele Române" (ANAR), care a încheiat în anul 2013, în calitate de administrator, un Contract de operare cu SC Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., în calitate de operator, înregistrat la SC Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. cu nr. 3696/03.07.2013 şi la A.N.A.R. cu nr. 12175/23.07.2013, pe o perioadă de un an, respectiv iulie 2013 - iunie 2014. Ulterior, valabilitatea contractului a fost prelungită pe perioade de câte un an, 6 (şase) luni şi 3 (trei) luni prin acte adiţionale.

„Menţionăm că în data de 09.07.2025, la aproximativ o lună de la prelungirea valabilităţii Contractului de operare prin Actul adiţional nr. 19 şi cu aproximativ 5 luni înainte de încetarea valabilităţii Contractului de operare (31.12.2025) a fost întocmit Actul adiţional nr. 20 prin care s-a prelungit valabilitatea contractului până la 31.12.2026. În perioada 2013 - prezent, de la încheierea contractului de operare cu S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A., nu au fost efectuate verificări de către ANAR, în calitate de administrator, privind funcţionalitatea şi modul de utilizare a bunurilor aflate în gestiunea SC ESZ Prahova S.A., deşi în Contractul de operare la cap. Obligaţiile administratorului se menţionează că administratorul va putea să controleze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, bunurile aflate în exploatare, dacă acestea sunt utilizate conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de operare (exploatare şi întreţinere). Din documentele puse la dispoziţie nu rezultă că ANAR a fost informată cu privire la existenţa riscului de sistare a alimentării cu apă a populaţiei şi industriei", se arată în raport.

Astfel, s-a constatat lipsa de coordonare a Administraţiei Naţionale „Apele Române" în ceea ce priveşte modul de desfăşurare a activităţii de intervenţie în vederea remedierii incidentului apărut la barajul Paltinu.

