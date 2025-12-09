Câtă apă este acum în Barajul Paltinu, după golire. Se propun noi restricții din ianuarie, lună cu debite scăzute

09-12-2025 | 17:50
Barajul Paltinu
Consiliul Județean Prahova

Administraţia Naţională Apele Române anunţă că în acumularea Paltinu mai sunt disponibile aproximativ 3 milioane de metri cubi de apă, iar debitul evacuat către staţia de tratare este menţinut la nivelul maxim autorizat – 3 mc/s.

Mihai Niculescu

La acest ritm, Barajul Paltinu ar asigura funcţionarea fără restricţii timp de 12 zile, în situaţia în care lacul nu primeşte aport suplimentar. Prognozele hidrologice indică însă posibile creşteri ale debitelor, între 1,5 şi 3 mc/s, ceea ce ar putea extinde perioada de alimentare fără limitări până la 24 de zile, acoperind astfel întreg intervalul sărbătorilor de iarnă, transmite news.ro.

Instituţia avertizează totuşi că lunile ianuarie şi februarie rămân problematice, având în vedere nivelul scăzut al debitelor şi temperaturile specifice sezonului rece, care pot afecta atât rezervele de apă, cât şi funcţionarea instalaţiilor hidrotehnice. Consumul casnic, de regulă mai ridicat în această perioadă, poate amplifica presiunea asupra resursei.

Posibil regim restricționat

În acest context, Apele Române au solicitat convocarea unei şedinţe tehnice coordonate de Consiliul Judeţean şi Prefectura Prahova, cu participarea ANAR, ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica şi Elsid. Discuţiile vizează posibilitatea furnizării apei în regim restricţionat începând cu 1 ianuarie 2026, prin reducerea debitului evacuat din acumulare. Măsura ar prelungi perioada în care ar putea fi utilizate volumele existente şi ar crea condiţiile necesare ca Hidroelectrica să poată furniza, după testări tehnice, un debit suplimentar.

„Pentru a proteja resursa şi pentru a evita pe cât posibil un scenariu al restricţiilor, Apele Române au solicitat organizarea unei şedinţe tehnice, sub coordonarea Consiliului Judeţean şi a Prefecturii Prahova, împreună cu toate instituţiile implicate (ANAR, ESZ Prahova, HidroPrahova, Hidroelectrica, Elsid) care să analizeze, în limitele legal instituţionale şi tehnice, posibilitatea furnizării apei către populaţie în regim restricţionat, începând din 1 ianuarie 2026. Măsura presupune reducerea debitului maxim autorizat care poate fi evacuat din acumulare şi furnizat către staţia de tratare Voila, măsură care ar permite extinderea perioadei de utilizare a volumelor disponibile şi prelungirea cât mai mult a intervalului de furnizare a apei către populaţie. În acelaşi timp, creează posibilitatea alocării timpului necesar în care S.C. Hidroelectrica S.A. să poată furniza un debit suplimentar prin instalaţiile sale, dar cu condiţia prealabilă efectuării unor teste tehnice”, au arătat reprezentanţii „Apele Române”.

Barajul Paltinu
Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică

Reprezentanţii instituţiei subliniază că obiectivul este prevenirea impunerii unor restricţii dure pentru populaţie, prin adaptarea exploatării barajului la nevoile operatorului de apă şi la evoluţia consumului. Pentru o fundamentare tehnică solidă, Apele Române au propus formarea unui grup interdisciplinar de specialişti şi experţi care să analizeze scenariile posibile şi impactul lor asupra infrastructurii. Concluziile vor fi prezentate în cadrul unei viitoare şedinţe a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Golirea de fund, în iunie 2026

Instituţia mai precizează că operaţiunile de golire de fund trebuie amânate până după iunie 2026, întrucât primăvara – perioadă cu precipitaţii ridicate – impune menţinerea unui nivel înalt în lac şi nu permite coborârea apei la limitele necesare intervenţiilor subacvatice.

Anunţul vine după o criză majoră a alimentării cu apă, care a afectat peste 107.000 de locuitori din 13 localităţi din Prahova şi un oraş din Dâmboviţa. Timp de o săptămână, apa nu a putut fi tratată din cauza turbidităţii foarte mari, generate de combinarea ploilor torenţiale cu acţiunea de golire a barajului pentru lucrări de decolmatare.

Autorităţile au reluat luni furnizarea apei în toate localităţile afectate, însă populaţia este avertizată că lichidul poate fi folosit exclusiv pentru igienizarea toaletelor, până ce Direcția de Sănătate Publică nu va testa apa pentru potabilitate.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-12-2025 17:41

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă
Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate. DSP va confirma dacă apa este potabilă

Toate localitățile afectate de criza apei de la Paltinu au fost realimentate, însă apa poate fi folosită în continuare doar pentru igienizarea toaletelor.

Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică
Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică

Deficiențele din lacul de acumulare Paltinu erau cunoscute încă din luna iunie, au fost luate primele măsuri, iar în octombrie a fost informată oficial Instituția Prefectului, potrivit unei adrese a „Apelor Române”.

Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă
Moreni primește doar apă menajeră: RO-Alert avertizează populația că apa este interzisă pentru consum și igienă

Locuitorii municipiului Moreni din judeţul Dâmboviţa, afectaţi de criza apei potabile generată de situaţia de la barajul Paltinu din judeţul Prahova, primesc, de miercuri seară, apă menajeră care poate fi folosită doar pentru curăţarea toaletelor.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare
Nicuşor Dan, despre situaţia dezastruoasă de la Paltinu: Arată cât de grave pot deveni consecinţele lipsei de anticipare

Președintele Nicușor Dan avertizează, miercuri, că situația dezastruoasă de la Paltinu arată cât de grave pot fi consecințele lipsei de anticipare și comunicare între instituțiile statului, subliniind necesitatea remedierii acestei vulnerabilități.

 

Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”
Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”
PSD a anunțat că face ”o analiză” legată de participarea sa la guvernare. Sorin Grindeanu: ”Într-un final vom da un vot”

Biroul Permanent Naţional al PSD s-a reunit marţi în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO
Singurul român inclus în topul celor mai importanți oameni din politica Europei. Cum arată ierarhia POLITICO

Publicația POLITICO a întocmit topul celor mai puternice persoane din politica europeană, iar într-o ierarhie secundară se află și un europarlamentar român.

1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Judecătorii au dispus începerea procesului lui Călin Georgescu în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 barca antichitate
Commons Wikimedia
Premieră. Arheologii au descoperit o barcă pentru petreceri, veche de 2.000 de ani, în largul Alexandriei
