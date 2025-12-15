Anunț de ultimă oră. Lucrări peste noapte la Barajul Paltinu. CJ Prahova promite că situația este sub control

În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica, anunță Consiliul județean Prahova.

"În această noapte vor fi demarate proceduri tehnice controlate la Barajul Paltinu, pentru încercarea de deblocare a hidroagregatelor Hidroelectrica. Scopul acestor operaţiuni este asigurarea unui flux de livrare a apei prin această priză de joasă adâncime şi trecerea etapizată de la priza de medie adâncime prin care apa este furnizată în prezent către populaţie. Această intervenţie este esenţială pentru stabilitatea şi siguranţa alimentării cu apă din sistemul deservit de Barajul Paltinu, pe termen mediu şi lung", informează Consiliul Judeţean (CJ) Prahova şi Prefectura Prahova într-un comunicat de presă.

Conform surselor citate, la pornirea hidroagregatelor de joasă adâncime ale centralei Hidroelectrica, apa are în prezent o turbiditate ridicată, iar pentru a evita repetarea situaţiilor apărute în urmă cu două săptămâni, manevrele se vor desfăşura exclusiv pe timpul nopţii, controlat şi etapizat.

"Apa cu turbiditate mare nu va intra în conducta ESZ, prin care apa potabilă ajunge în reţeaua de distribuţie Hidro Prahova. Evacuarea acestei ape se va face prin infrastructura privată a Elsid SA, companie care s-a alăturat voluntar acestui demers, punând la dispoziţie infrastructura şi resursa umană necesare, astfel încât populaţia să beneficieze de apă sigură fără întrerupere", se precizează în comunicat.

Ce anunță autoritățile

Autorităţile spun că furnizarea apei către populaţie nu se va opri, iar apa nu va fi raţionalizată, însă pe timpul nopţii este posibil ca presiunea să fie uşor diminuată, strict pentru a permite realizarea în siguranţă a procedurilor tehnice.

Apa livrată populaţiei rămâne separată de fluxul de evacuare a apei cu turbiditate mare, rezultat din procedurile de la Barajul Paltinu, mai spun autorităţile.

Potrivit acestora, nu este necesară constituirea de rezerve suplimentare de apă.

"Facem apel la populaţie să nu intre în panică şi să trateze această informare ca pe o măsură de transparenţă şi comunicare", se mai arată în document.

Acţiunea de la Barajul Paltinu va fi coordonată şi supravegheată de Administraţia Naţională "Apele Române", conform detaliilor stabilite în şedinţele tehnice de la nivelul Prefecturii şi Consiliului Judeţean Prahova.

"Aceste proceduri vor fi efectuate regulat, doar pe timpul nopţii, până la punerea în funcţiune a hidroagregatelor Hidroelectrica şi obţinerea unei surse de apă constantă cu turbiditate redusă. Obiectivul comun al tuturor instituţiilor implicate este continuitatea furnizării apei potabile şi menţinerea acesteia în condiţii de siguranţă pentru populaţie", mai transmit CJ şi Prefectura Prahova.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut mai multe zile apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două săptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât nu a mai putut fi tratată.

În condiţiile în care în cele 14 localităţi furnizarea apei a fost oprită fără un anunţ prealabil, situaţia a generat un întreg scandal, în care instituţiile implicate s-au acuzat reciproc. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis Corpul de control la compania Exploatare Sistem Zonal Prahova şi la Administraţia Bazinală de Apă Buzău–Ialomiţa, acuzând că aceste instituţii cunoşteau riscurile, dar nu au anunţat că nu pot gestiona situaţia.

