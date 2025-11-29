Un incendiu a izbucnit într-un bloc din județul Hunedoara. Zeci de locatari au fost evacuați

29-11-2025 | 14:14
Zeci de locatari ai unui bloc cu zece etaje din oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele, sâmbătă, din cauza unui incendiu izbucnit în camera tehnică a liftului.

Claudia Alionescu

Pompierii au intervenit cu electroventilatoare pentru a evacua fumul dens.

Incendiul a izbucnit sâmbătă, într-un bloc cu 10 etaje din oraşul Petrila, fumul dens produs de un incendiu care a izbucnit la parter, în camera tehnică a liftului inundând casa scării.

Treizeci de locatari au ieşit din locuinţe, în faţa clădirii.

Pompierii Detaşamentului Petroşani, care au intervenit, au constatat că incendiul s-a produs între demisol şi parterul imobilului, în camera tehnică a liftului.

Aceştia au localizat şi lichidat incendiul după care evacuat fumul dens, folosind două electroventilatoare utilizate la intervenţii de stingere a incendiilor interioare, pentru a creşte presiunea şi pentru a controla fumul.

„După ce s-au asigurat că ventilarea spaţiului a fost efectuată corect, iar riscul de reaprindere a flăcărilor a fost eliminat, pompierii au permis ca locatarii care s-au autoevacuat să revină în apartamente. Cauza probabilă a declanşării incendiului a fost focul deschis în spaţii închise. În camera liftului, care nu era funcţional de mai mult timp, erau depozitate materiale textile, obiecte de mobilier şi alte deşeuri inflamabile”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 29-11-2025 14:12

