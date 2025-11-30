Incendiu într-un apartament din Timișoara. Ar fi pornit de la bateria unei trotinete electrice. Nouă oameni au fost evacuați

Stiri actuale
30-11-2025 | 09:49
pompieri
Shutterstock

Un incendiu a izbucnit duminică într-un apartament situat la etajul zece al unui bloc din Timișoara, cauza probabilă fiind bateria unei trotinete electrice. Nouă persoane au fost evacuate.

autor
Claudia Alionescu

”În data de 30.11.2025, în jurul orei 07:55, am fost solicitaţi să intervenim la un incendiu apartament, în Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu. La faţa locului s-a deplasat Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică S42, un echipaj SMURD şi 16 pompieri. Incendiul s-a manifestat în bucătăria unui apartament de la nivelul etajului zece”, anunţă ISU Timiş.

La ora 08.16 incendiul a fost lichidat.

Din apartamentele învecinate, au fost evacuate nouă persoane.

Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Citește și
pompieri
Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa. Planul Roşu de intervenţie a fost activat

În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a pornit de la bateria unei trotinete electrice.

Pescarii din Târgu Jiu sărbătoresc finalul de an cu o petrecere dedicată lor: „Mă simt extraordinar, la fel și prietenii mei”

Sursa: News.ro

Etichete: timisoara, incendiu, bloc, persoane evacuate,

Dată publicare: 30-11-2025 09:49

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Un incendiu a izbucnit într-un bloc din județul Hunedoara. Zeci de locatari au fost evacuați
Stiri actuale
Un incendiu a izbucnit într-un bloc din județul Hunedoara. Zeci de locatari au fost evacuați

Zeci de locatari ai unui bloc cu zece etaje din oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele, sâmbătă, din cauza unui incendiu izbucnit în camera tehnică a liftului.

Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa. Planul Roşu de intervenţie a fost activat
Stiri actuale
Incendiu la Spitalul Judeţean Reşiţa. Planul Roşu de intervenţie a fost activat

Autorităţile au activat Planul Roşu de intervenţie, după ce la Spitalul Judeţean Reşiţa din judeţul Caraş-Severin un fum gros a ieşit dintr-una dintre încăperi.

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila, cauzată de o butelie GPL. Patru locuințe au fost afectate

Explozie puternică luni într-un bloc cu trei etaje din orașul Însurăței, județul Brăila. Deflagrația - pornită de la o acumulare de gaze la o butelie - a fost urmată de un incendiu ce a cuprins două apartamente.  

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28