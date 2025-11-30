Incendiu într-un apartament din Timișoara. Ar fi pornit de la bateria unei trotinete electrice. Nouă oameni au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit duminică într-un apartament situat la etajul zece al unui bloc din Timișoara, cauza probabilă fiind bateria unei trotinete electrice. Nouă persoane au fost evacuate.

”În data de 30.11.2025, în jurul orei 07:55, am fost solicitaţi să intervenim la un incendiu apartament, în Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu. La faţa locului s-a deplasat Detaşamentul 2 de Pompieri Timişoara cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică S42, un echipaj SMURD şi 16 pompieri. Incendiul s-a manifestat în bucătăria unui apartament de la nivelul etajului zece”, anunţă ISU Timiş.

La ora 08.16 incendiul a fost lichidat.

Din apartamentele învecinate, au fost evacuate nouă persoane.

Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

În urma cercetărilor, pompierii au stabilit că, cel mai probabil, incendiul a pornit de la bateria unei trotinete electrice.

