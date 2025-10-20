Explozie la rafinăria Lukoil din Ploiești. Un bărbat a fost rănit

Stiri actuale
20-10-2025 | 14:17
Rafinaria Lukoil Ploiesti
Foto: Facebook

O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, luni, la rafinăria Lukoil din Ploieşti, un bărbat fiind rănit.

autor
Lorena Mihăilă

„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe str. Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. (...) Domeniul de activitate al operatorului economic este producţia şi distribuţia de produse petroliere", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Un bărbat de 57 de ani a fost rănit, el suferind un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul piciorului stâng. El a fost preluat în stare de conştienţă şi transportat la UPU Ploieşti.

Deflagraţia s-a produs în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil, au precizat pentru News.ro surse.

Rafinăria Petrotel Lukoil Ploieşti este oprită integral timp de 45 de zile pentru revizie capitală, lucrările vizând atât instalaţiile tehnologice, cât şi unităţile auxiliare.

Revizia capitală planificată se va derula în perioada 17 octombrie - 30 noiembrie.

Sursa: Agerpres, News.ro

Dată publicare: 20-10-2025 14:04

