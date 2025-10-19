Ipoteza luată în calcul de anchetatori în cazul incendiului din Pipera care a afectat două mașini și o țeavă de gaze naturale

19-10-2025 | 19:33
Pericol de explozie în zona Pipera, din nordul Capitalei. Locatarii, unui bloc cu 5 etaje, au alertat autoritățile dimineața, din cauza unui miros puternic de gaze.

Adriana Stere

O mașină a luat foc, iar vâlvătaia s-a extins la încă un vehicul și apoi la o țeavă de gaze care a fost fisurată. Toți locatarii au fost evacuați timp de câteva ore, cu tot cu animalele de casă. Iar accesul mașinilor și al trecătorilor a fost blocat până când avaria a fost remediată.

Incendiul a plecat de la un autoturism parcat în curtea blocului. Nimeni nu știe care a fost cauza. Cert e că flăcările au cuprins în scurt timp încă o mașină, de alături. Proprietarii vehiculelor și vecinii lor au anunțat imediat serviciul de urgență.

Mai multe echipaje de pompieri, SMURD și de la descarcerare, plus specialiștii CBRN pentru controlul riscului chimic, au sosit în câteva minute.

Traficul pe bulevardul Pipera, blocat din cauza incendiului

Focul a ars cu flăcări de câțiva metri, iar fumul gros a urcat până la etajul al patrulea. Când carcasele mașinilor au ajuns la incandescență, au fisurat țeava supraterană de gaze din apropiere.

Bulevardul Pipera din Voluntari a fost închis la 10 dimineața. Pompierii au creat un perimetru extins de siguranță, dat fiind riscul de explozie, și i-au scos din case pe locatarii speriați.

Lt. Ana Covașniuc, ISU: „Au intervenit pentru protecția zonei. Din blocul aflat în imediata vecinătate au fost evacuate 58 de persoane, trei câini și un iepure.”

La scurt timp, au ajuns și persoanele abilitate să închidă robinetul de gaze.

Martor: „Vă dați seama, după explozia puternică din Rahova, îți dă niște fiori, că se poate întâmpla oriunde.”

Corespondent Știrile ProTV: „Chiar și după ce gazele au fost oprite, iar circulația auto și pietonală a fost reluată, încă se simte miros destul de puternic de gaz. S-a securizat această zonă unde nu putem vedea, iar undeva în spate e dezgropată conducta. Echipajul CBRN rămâne în zonă pentru verificări.”

Sursa incendiului va fi stabilită în investigația care urmează. Din experiența anchetatorilor, o mașină parcată poate lua foc din cauza unui sistem electric cu probleme, dacă pe motorul încins cad picături de ulei sau combustibil și dacă șoferul parchează pe frunze uscate sau hârtii. Mult mai rar, dacă sunt greșeli de construcție ori dacă mașinii i se dă foc.

Zeci de persoane evacuate în Voluntari, Ilfov, după ce un incendiu izbucnit la două mașini s-a extins la o ţeavă de gaz

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-10-2025 18:25

