Explozie la o centrală dintr-o gospodărie din Constanța, urmată de un incendiu. Proprietarul a suferit arsuri

O explozie urmată de incendiu s-a produs, duminică, într-o gospodărie din judeţul Constanţa, iar un bărbat de 49 de ani a suferit arsuri.

ISU Constanţa intervine, duminică, la un incendiu produs la o casă din Viişoara.

”Incendiul - urmare a exploziei unei centrale - se manifestă la o anexă lipita de casa, pe o suprafaţă de 200 mp. Se lucreaza pentru localizare şi protecţia casei”, a transmis ISU Constanţa.

Sursa citată a precizat că un bărbat de 49 ani a fost preluat de echipajul SAJ şi transportat la spital, cu arsuri la mâini şi picioare, pe aproximativ 20% din corp.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













