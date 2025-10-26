Explozia devastatoare din Rahova. Distrigaz a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze

Distrigaz Sud Reţele a început, sâmbătă, reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, a anunţat Distrigaz Sud Reţele.

"Referitor la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti, aducem următoarele precizări: Conform aprobării nr. 15/19 octombrie 2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. Astăzi, 25 octombrie, în urma verificării reţelei de distribuţie de către reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă.", au transmis oficiali ai companiei Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, echipele Distrigaz Sud Reţele prezente în teren au ajuns la toţi cei 451 de clienţi programaţi pentru reluarea alimentării cu gaze naturale. Din aceştia, pentru 174 de clienţi a fost reluată alimentarea cu gaze naturale, pentru 225 de clienţi gazul natural a rămas întrerupt, întrucât au fost detectate pierderi de gaze pe instalaţia de utilizare individuală sau comună ce aparţine acestora, iar un număr de 52 de clienţi nu au fost prezenţi la domiciliu, motiv pentru care nu s-a putut relua alimentarea pentru ei, menţionează sursa citată.

Recomandările companiei pentru clienții fără gaze

Totodată, compania Distrigaz Sud Reţele face unele recomandări clienţilor pentru care nu s-a reuşit reluarea alimentării cu gaze naturale, din motivele amintite anterior.

Astfel, dacă la instalaţia de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienţii trebuie să contacteze un operator economic autorizat de ANRE pentru a remedia neconformităţile şi a realiza revizia instalaţiei de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiţii de siguranţă, precizează compania.

În situaţia în care clienţii nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceştia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, care este disponibil non-stop, se arată în comunicat.

Conform sursei citate, programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie 2025, în intervalul 10:00 - 20:00.

"Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 - 20:00, clienţii de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament. Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.", se menţionează în document.

Distrigaz Sud Reţele este lider în distribuţia de gaze naturale în România, cu o expertiză de 50 de ani în acest domeniu, având 2.270.000 clienţi, circa 23.800 km reţea şi 2.842 de angajaţi.

Distrigaz Sud Reţele operează reţeaua de distribuţie de gaze naturale în 1.398 de localităţi, pe raza a 20 judeţe din sudul şi centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman şi în Municipiul Bucureşti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













