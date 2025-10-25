Turnurile unei centrale nucleare din Bavaria au fost demolate controlat. Mii de oameni au asistat la explozie

25-10-2025 | 19:50
turn nuclear
Shutterstock

Două turnuri de răcire ale Centralei Nucleare dezafectate Gundremmingen, în Bavaria, au fost demolate cu explozivi sâmbătă, în cadrul unei operaţiuni controlate.

Sabrina Saghin

Centrala a fost un reper important în oraş timp de aproape 60 de ani, creând numeroase locuri de muncă şi stimulând economia locală, relatează Euronews, preluat de News.ro.

În cadrul abandonării energiei nucleare şi politicii tranziţiei energetice în Germnia, centralele nucleare de la Gundremmingen, Brokdorf şi Grohnde au fost scoase din serviciu în 2021.

Închiderea centralei a fost dificil de acceptat, însă mii de persoane s-au adunat să asiste la demolarea celor turnuri de 160 de metri înălţime, care dominau preisajul urban.

Municipalitatea, care s-a pregătit să primească o mulţime importantă de curioşi, a amenajat o zonă de acces restrâns în jurul centralei.

Khamenei trump
Khamenei îl ironizează pe Trump: „Foarte bine, continuă să visezi!” – Liderul iranian neagă distrugerea programului nuclear

Potrivit companiei energetice RWE, demolarea putea fi observată din diverse puncte de observaţie în regiune.

Unele bistrouri şi baruri au propus proiecţii publice.

În total, au avut loc trei explozii. Prima a fost efectuată pentru a goni animalele şi fauna sălbatică din împrejurimi.

A doua a distrus primul turn, iar a treia l-a surpat pe al doilea.

Aproximativ 56.000 de tone de beton s-au surpat în câteva secunde.

După demolarea de sâmbătă, desfiinţarea centralei va continua, potrivit presei locale şi ar urma să se încheie în 2040.

Sursa: News.ro

