Râurile și cascadele din România au înghețat. Cea mai geroasă noapte a anului a continuat să facă victime

13-01-2026 | 19:12
E frig de crapă pietre în România, îngheață râurile și cascadele. După cea mai geroasă noapte din această iarnă, zorii au venit ca un frison, cu minus 21 de grade Celsius la Întorsura Buzăului și minus 14 în Capitală.

Călin Ardelean ,  Dan Oprea,  Dan Petcu,  Doina Plăcintă,  Emanuela Băluș,  Gina Obrejan,  Marius Grama

Sunt cele mai scăzute valori de la începutul anului. Vremea extremă continuă să facă victime. Doi pensionari, soț și soție, au fost găsiți înghețați în casă, după ce au oprit căldura. Bărbatul nu a mai putut fi salvat. În toată țara, zeci de oameni, bătrâni și bolnavi, au mare nevoie de ajutor. Salvatorii bat distanțe mari ca să ajungă la ei și să îi ducă la spital.

Gerul a făcut noi victime

Potrivit martorilor, în locuința în care au fost găsiți cei doi soți, încălzirea era oprită. Foloseau o sobă pe gaz și este posibil să fi vrut să facă economii. Văzând că nu mai dau niciun semn, vecinii au sunat la 112.

Vecin: „M-am uitat la ceasul de gaz, la contor. Am văzut că nu se mai învârte. Am zis, măi, aici ceva nu e în regulă.”

Polițiștii și medicii i-au găsit pe bieții oameni în hipotermie. Au primit îngrijiri, dar au refuzat transportul la spital. Din păcate, după câteva ore, bărbatul a murit.

oameni pe strada
Vești bune de la meteorologi. Șefa ANM: „În toată țara, temperaturile vor ajunge până la 10 grade”

Tot în Timișoara, în timp ce afară ningea abundent, iar șoseaua era acoperită cu zăpadă, un șofer de 31 de ani a murit pe loc. A intrat pe contrasens de unde venea un camion.

Situații dramatice au fost peste tot în țară. În Apuseni, pompierii au mers cu o autosenilată la un bărbat de 68 de ani care se simțea rău. Afară erau minus 18 grade Celsius. În Maramureș, ucraineanul dat dispărut de 24 de ore, după ce nu a mai răspuns la mesaje, a fost localizat și salvat la limită. Apelul de ajutor a fost făcut de o rudă.

A fost ger năprasnic și în Alba Iulia, unde termometrele au indicat -15 grade. S-au format țurțuri uriași, iar piețele au fost pustii.

Gerul are însă și o latură artistică. În Munții Buzăului, cascada Cașoca pare de cleștar. Iar la Toplița, în județul Harghita, inclusiv cascada de apă termală e bocnă.

Fenomen unic pe litoral

Pe litoral, diferența de temperatură dintre apa mării și aerul rece face valurile să fiarbă. Acest tânăr a încercat senzații tari la minus 5 grade. Și pe Dunăre, de la suprafața apei, s-au ridicat nori de aburi denși.

Corespondent Știrile ProTV: „Așa-numitul fenomen de fierbere a Dunării apare atunci când diferența de temperatură dintre apă și atmosferă este foarte mare. Astăzi, la Galați, apa are 4 grade, iar în aer sunt minus opt grade Celsius.”

La minus 19 grade, a înghețat și apa dintr-o păstrăvărie, în județul Bihor, și exista pericolul ca sutele de pești să moară. Silvicultorii s-au chinuit să spargă gheața cu greble și topoare.

Pe DN 68A, în județul Timiș, la Coșevița, traficul este aproape blocat. A nins abundent încă de azi-noapte și se stă bară la bară. Inclusiv crengi de copaci au căzut pe carosabil și au blocat drumul.

Iar pârtiile din Masivul Postăvaru par din povești. Astăzi, în lumina soarelui, zăpada strălucea.

Nordul și centrul țării rămân în continuare sub cod galben de ger.

Dată publicare: 13-01-2026 19:08

