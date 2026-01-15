Percheziții în județele Constanța și Buzău într-un dosar de credite obținute de falși pensionari militari. Prejudiciu uriaș

Șase percheziții domiciliare au loc, joi, în județele Constanța și Buzău, într-un dosar penal privind obținerea de credite bancare pe baza unor documente falsificate.

Din aceste documente reieșea că beneficiarii aveau calitatea de pensionari militari, prejudiciul fiind de 1,4 milioane de lei, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Conform sursei citate, urmare a cercetărilor într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi fals privind identitatea, lucrători ai Poliţiei municipiului Constanţa - Secţia 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pun în aplicare, în această dimineaţă, şase percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa şi Buzău.

Descinderile sunt făcute la domicilii, spaţii folosite de către persoanele cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor, precum şi la punctul de lucru al unei societăţi comerciale din judeţul Constanţa.

"Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că o femeie, ajutată de alte persoane, ar fi racolat persoane cu venituri modeste, cărora le-ar fi pus la dispoziţie cărţi de identitate şi documente falsificate, din care reieşea că acestea au calitatea de pensionari militari, cu venituri fictive, iar, în baza acestor documente, ar fi obţinut credite bancare", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1,4 milioane de lei.

Poliţiştii au sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Constanţa în desfăşurarea percheziţiilor.

