Paznicul unei benzinării din Buzău, reținut de polițiști. Totul a pornit de la o țigară

Un paznic a fost reţinut de poliţişti pentru purtare abuzivă, după ce ar fi agresat o femeie într-o staţie de carburant din municipiul Buzău, pe motiv că aceasta ar fi fumat în interiorul locaţiei.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, incidentul a avut loc în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, în timp ce bărbatul se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în calitate de agent de securitate, transmite Agerpres.

„În timp ce se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu ca agent de securitate în cadrul unei staţii de carburant, persoana cercetată ar fi agresat o femeie de 57 de ani, din Brăila, şi doi bărbaţi de 30 şi 31 de ani, din Buzău. Agresiunea asupra femeii s-ar fi produs ca urmare a faptului că ar fi refuzat să se conformeze regulilor locaţiei cu privire la interdicţia de a fuma, interdicţie ce i-ar fi fost adusă la cunoştinţă de către reprezentanţii staţiei de carburant”, a informat IPJ Buzău.

La eveniment au asistat doi bărbaţi care ar fi încercat să intervină în apărarea femeii, nemulţumiţi de modul în care agentul de pază ar fi acţionat.

„Intrigaţi de atitudinea agentului de pază, întrucât au considerat că intervenţia acestuia a încălcat principiul proporţionalităţii, doi bărbaţi ar fi luat apărarea femeii şi i-ar fi făcut observaţie paznicului. În acest context, agentul de pază i-ar fi agresat şi pe cei doi”, a mai transmis sursa citată.

În urma agresiunii, bărbatul de 31 de ani, din Buzău, a suferit vătămări şi a fost preluat de ambulanţă pentru evaluare medicală şi îngrijiri de specialitate. Poliștii verifică și trecutul bărbatului, pentru a vedea dacă a fost acuzat și de alte fapte penale.

