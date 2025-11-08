Secretarul general al NATO: „Putin trebuie să știe că un război nuclear nu poate fi câștigat”

08-11-2025
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o "încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei. 

"Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie să ştie că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forţă de descurajare nucleară", a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat săptămânalului german Welt am Sonntag.

"Şi (preşedintele rus Vladimir) Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat niciodată", a subliniat secretarul general al NATO în acelaşi interviu.

De la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin şi-a înmulţit ameninţările la adresa Occidentului cu potenţiale consecinţe nucleare.

Liderul de la Kremlin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenţionale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susţinut de o putere nucleară drept un atac comun.

Ca răspuns, NATO şi-a intensificat exerciţiile de pregătire şi şi-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic. 

Sursa: Agerpres

Decizia SUA de a sancţiona Lukoil şi Rosneft a creat haos în mai multe ţări europene, care încearcă să evite blocarea aprovizionării cu combustibil.

 

