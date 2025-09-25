Schemă uriașă de evaziune fiscală, descoperită în Timiș. Șoferi de ride-sharing, plătiți „la negru” ani de zile

O schemă uriașă de evaziune fiscală în transportul de tip ride-sharing a fost descoperită de polițiștii din Timiș.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 și până acum, mai multe societăți comerciale ar fi fost create și administrate prin firme „fantomă” sau interpuși.

Prejudiciul ajunge la 3 milioane de lei

Astfel, șoferii erau înscriși pe platformele de transport alternativ. Oamenii, atrași cu promisiunea unor câștiguri mari, munceau fără contracte și primeau banii „în mână”.

Sumele erau declarate parțial sau chiar deloc la Fisc. Prejudiciul se apropie de 3 milioane de lei. Polițiștii au făcut percheziții la 16 adrese, inclusiv din județul Gorj.

Vizitate au fost domiciliile suspecților și sediile firmelor. 25 de persoane au ajuns la audieri. Patru dintre ele au fost reținute.

