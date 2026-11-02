Potrivit News.ro, activitatea s-a derulat pe parcursul a şase ani, începând din anul 2018. Luni, 02 noiembrie, au avut loc 21 de percheziţii în cinci judeţe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.

"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal şi nu a calculat, reţinut, declarat şi virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei şi impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează, printr-un comunicat dat publicităţii luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci judeţe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societăţii, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deşeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.

Luni, 2 noiembrie, poliţiştii au făcut 21 de percheziţii domiciliare în judeţele Prahova, Vrancea, Dâmboviţa, Călăraşi şi Buzău.

Ancheta vizează infracţiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea şi ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum şi a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situaţiei de fapt.