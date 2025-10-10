Cum a evadat de sub escorta polițiștilor din Craiova bărbatul care fugise și din arestul la domiciliu în Italia

Alertă, joi seară, la Craiova, după ce un bărbat de 27 de ani a reușit să scape de sub escorta polițiștilor.

Cercetat pentru jaf armat în Italia, individul a fugit în momentul în care trebuia să fie dus în arestul IPJ Dolj. 600 de polițiști l-au căutat mai bine de trei ore. S-au făcut filtre la ieșirile din oraș, iar toate mașinile au fost verificate.

Bărbatul de 27 de ani, originar din județul Olt, a fost arestat preventiv acum 20 de zile. Era căutat de autoritățile italiene, după ce a fugit din arestul la domiciliu, a furat trei mașini și a lovit un polițist. Din lipsă de spațiu, a fost transferat în județul Gorj. Când a scăpat de sub ochii agenților, era mutat în arestul IPJ Dolj. Deținutul nu ar fi avut cătușele puse în acele clipe. 600 de polițiști s-au mobilizat să-l caute prin tot orașul. S-au organizat filtre la ieșirile din localitate.

Individul nu cunoștea zona și a pornit prin grădini și pe străzile întunecoase. Intenționa să se ascundă în cimitir. A fost prins după trei ore de căutări.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Cel în cauză se află în custodia polițiștilor, urmând a fi introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.”

Agenții trebuie să dea, acum, explicații superiorilor despre cum a scăpat suspectul aflat în procedură de extrădare.

