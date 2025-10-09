Un tânăr, acuzat de jaf armat în Italia, a evadat de sub escorta polițiștilor din Dolj. A fost căutat de 600 de oameni

Un tânăr de 27 de ani din Olt, aflat în procedură de extrădare în Italia pentru jaf armat, a evadat joi seară de sub escorta polițiștilor din Dolj și a fost căutat de sute de forțe. A fost prins după câteva ore.

Aura Trif

Update: Bărbatul a fost prins de autorități.

”În această seară, în jurul orei 19.15, Anuţa Iulian-Marius, de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, a evadat de sub escorta poliţiştilor din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, în timp ce era coborât din autospecială, pentru a fi introdus în centru”, a anunţat IPJ Dolj.

Tânărul se afla în procedură de extrădare iniţiată de Italia, fiind cercetat pentru jaf armat.

La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a fost constituit un colectiv de lucru, peste 600 de efective fiind mobilizate în desfăşurate activităţilor de căutare în vederea depistării tânărului.

Filtre de poliție la ieșirile din oraș

Astfel, atât în municipiul Craiova, cât şi în localităţile limitrofe, au fost instituite filtre pentru prinderea tânărului în cauză.

El are o înălţime de 1,89 metri, frunte lată ridicată, nas drept, ochi căprui, gură liniară, bărbie plată, urechi mari depărtate, faţă ovală maslinie, păr şaten, sprâncene arcuite, barbă nerasă neagră.

Ca semn particular, bărbatul prezintă pe antebraţul drept un tatuaj.

La momentul evadării, tânărul era îmbrăcat cu trening de culoare negru şi tricou alb. Poliţiştii continuă cercetările în acest caz sub supravegherea unităţii de parchet competente, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare.

Totodată, se fac cercetări pentru înlesnirea evadării, urmând a fi sesizată unitatea de parchet competentă.

Persoanele care deţin informaţii utile cu privire la tânărul evadat sunt rugate să apeleze numărul unic de urgenţă 112 sau să anunţe cea mai apropiată unitate de poliţie.

