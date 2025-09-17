Un român e căutat în Italia după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane

Stiri externe
17-09-2025 | 07:56
Un român de 27 de ani e căutat de autoritățile italiene, după ce a evadat din arestul la domiciliu, a furat mai multe mașini și a rănit grav două persoane – inclusiv un polițist, care încerca să-l oprească.

autor
Elena Bejinaru

Și un elicopter a fost ridicat pentru găsirea fugarului, care momentan e dispărut fără urmă. Anchetatorii cred că sunt șanse mari ca acesta să fi trecut deja granița în Slovenia sau chiar să fi ajuns în România.

Bărbatul se afla în arest la domiciliu, în Milano, pentru furt calificat. A ieșit însă din locuință și a furat o mașină, cu care a ajuns la o benzinărie de pe autostrada A4, unde s-a oprit să bea o cafea. Însă polițiștii care îl căutau deja pentru furt l-au găsit în scurt timp.

Polițist rănit grav în timpul urmăririi

Luiza Diculescu, jurnalistă în Italia: „S-a urcat rapid la volan și a demarat în trombă. Iar șeful patrulei, cel care a și încercat să îl oprească, a fost lovit în plin de autoturism.”

Cu ultimele puteri, agentul s-a agățat de portiera mașinii, dar a căzut. Victima a ajuns la spital cu mai multe leziuni, printre care și un traumatism cranian grav. Între timp, individul a abandonat mașina și a furat un alt vehicul.

Marco Corazza, jurnalist Il Gazzetino: „A jefuit un bărbat în vârstă, un italian, luându-i duba. A continuat să conducă pe autostrada A4. Aici, românul a lovit din spate un alt BMW pentru a-l lua. La volan se afla o femeie care, inevitabil, a fost șocată.”

Și femeia a ajuns la spital, timp în care fugarul și-a continuat drumul spre granița cu Slovenia. În goana nebună, cauciucul dubei a explodat. Dar bărbatul nu s-a dat bătut: a abandonat vehiculul și a luat-o la fugă, pe jos, prin câmpuri.

Marco Corazza, jurnalist Il Gazzetino: „Elicopterul poliției italiene a decolat și el și a căutat în zona rurală a provinciei Udine pentru a-l găsi pe acest român fugar. Bărbatul a reușit însă să dispară din nou pentru că a intrat în zona rurală a unui mic sat.”

Individul s-a ales astfel cu dosar penal pentru tentativă de omor, ultraj și furt calificat.

Sursa: Pro TV

Etichete: roman, italia,

Dată publicare: 17-09-2025 07:53

