Bărbatul care a evadat din mașina care îl ducea la închisoare a fost prins. A fost condamnat pentru că a condus beat

Un bărbat de 58 de ani care era dus din Botoșani la Penitenciarul Jilava a pus pe jar polițiștii și jandarmii din Bacău.

Individul, Crainiciuc Ștefan, urma să ajungă după gratii pentru conducere sub influența alcoolului, dar a sărit dintr-o dată din mașina care îl transporta la închisoare.

Mai multe echipaje au pornit pe urmele lui și, după căutări, în jurul orei 00:45, a fost prins pe un câmp din Bacău de către membrii uneia dintre echipele mixte, cu suportul tehnicii de supraveghere pe principiul termoviziunii.

A fost deschisă o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care a reușit bărbatul să iasă din autospecială. În paralel, o anchetă internă urmează să stabilească dacă au fost respectate toate procedurile.

Având în vedere faptul că fuga de sub escortă este asimilată evadării, fapta se pedepsește, conform art. 288 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

