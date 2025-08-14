Bărbatul care a evadat din mașina care îl ducea la închisoare a fost prins. A fost condamnat pentru că a condus beat

Stiri actuale
14-08-2025 | 08:38
×
Codul embed a fost copiat

Un bărbat de 58 de ani care era dus din Botoșani la Penitenciarul Jilava a pus pe jar polițiștii și jandarmii din Bacău.

autor
Daniel Moldovan,  Lorena Mihăilă

Individul, Crainiciuc Ștefan, urma să ajungă după gratii pentru conducere sub influența alcoolului, dar a sărit dintr-o dată din mașina care îl transporta la închisoare.

Mai multe echipaje au pornit pe urmele lui și, după căutări, în jurul orei 00:45, a fost prins pe un câmp din Bacău de către membrii uneia dintre echipele mixte, cu suportul tehnicii de supraveghere pe principiul termoviziunii.

A fost deschisă o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care a reușit bărbatul să iasă din autospecială. În paralel, o anchetă internă urmează să stabilească dacă au fost respectate toate procedurile.

Având în vedere faptul că fuga de sub escortă este asimilată evadării, fapta se pedepsește, conform art. 288 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Citește și
deținut evadat
Unde a fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Individul ispășea o pedeapsă 5 ani și 10 luni

Sursa: Pro TV

Etichete: botosani, evadare, detinut,

Dată publicare: 14-08-2025 08:31

Articol recomandat de sport.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Mihaela Rădulescu, mesaj tulburător: "Am trăit în fiecare zi. Am fost mereu împreună"
Citește și...
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție
Stiri actuale
Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. E căutat de poliție

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava.

Unde a fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Individul ispășea o pedeapsă 5 ani și 10 luni
Stiri actuale
Unde a fost prins deținutul evadat de la Penitenciarul Mărgineni. Individul ispășea o pedeapsă 5 ani și 10 luni

Deținutul care a evadat marți seară de la Penitenciarul Mărgineni, din județul Dâmbovița, a fost prins după aproape 18 ore. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a profitat de un viciu de securitate, și a fugit din închisoare.

Pedofilul care a evadat de la Penitenciarul Mărgineni a fost prins. Era ascuns în podul unei case
Stiri actuale
Pedofilul care a evadat de la Penitenciarul Mărgineni a fost prins. Era ascuns în podul unei case

Bărbatul de 32 de ani, condamnat la închisoare pentru act sexual cu un minor, care a evadat de la punctul de lucru interior de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa, a fost prins.

Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa
Stiri actuale
Un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat de la Penitenciarul Mărgineni, judeţul Dâmboviţa

Un bărbat de 32 de ani, condamnat la cinci ani şi zece luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, a evadat, marţi seară, de la punctul de lucru interior al Penitenciarului Mărgineni, judeţul Dâmboviţa.

Român periculos, evadat dintr-un tribunal în Germania. Poliția a mobilizat 100 de agenți și un elicopter ca să-l prindă
Stiri externe
Român periculos, evadat dintr-un tribunal în Germania. Poliția a mobilizat 100 de agenți și un elicopter ca să-l prindă

O operațiune majoră a fost lansată luni în Düsseldorf, Germania. Peste 100 de ofițeri de poliție, ajutați de un elicopter au percheziționat au căutat un român de 26 de ani care a fugit din tribunal.

Recomandări
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”
Stiri externe
Teritoriile ucrainene pe care le-ar vrea Putin în schimbul păcii. „Rusia nu va renunţa la aceste două regiuni”

Deși Donald Trump a propus un schimb de teritorii între Ucraina și Rusia, este neclar cum ar putea deveni acest plan realitate. În prezent, Moscova controlează 20% din teritoriul statului vecin, asta în timp ce Kievul a pierdut zonele cucerite din Kursk.

Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate
Stiri actuale
Alarmă de incendiu la Unitatea 2 de la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Mai multe echipaje de pompieri, mobilizate

Mai multe echipaje de pompieri se deplasează, joi, la Centrala Nucleară de la Cernavodă, după declanşarea unei alarme de incendiu la Unitatea 2.

Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată
Stiri Politice
Bolojan avertizează: Dacă doar vom face câte un pachet sau ne vom opri la jumătatea drumului, riscăm incapacitate de plată

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, dacă al doilea pachet de măsuri propuse de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar nu va fi adoptat, România riscă să intre într-o ”fundătură”.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 August 2025

45:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12