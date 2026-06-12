Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină pentru evacuarea apei acumulate în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din comuna Săruleşti.

"La faţa locului se deplasează un echipaj din cadrul Detaşamentului de Pompieri Buzău, cu o autospecială, două motopompe şi doi subofiţeri. Totodată, pentru gestionarea situaţiei, autorităţile locale intervin cu o motopompă. Din datele primite de la solicitant, şcoala este parţial inundată, nivelul apei înregistrând aproximativ 20 cm. Din cauza efectelor produse de acumulările de apă, activitatea didactică a fost suspendată. (În jur de 60 elevi). Pompierii şi autorităţile locale acţionează pentru evacuarea apei şi limitarea efectelor produse de inundaţii", a transmis ISU Buzău.

ISU a mai intervenit și în localitățile Vintilă Vodă și Buzău

Cantitatea mare de apă căzută în urma ploilor abundente nu au mai putut să fie preluată de şanţuri, iar şuvoaiele au pătruns în instituţia de învăţământ.

"O acumulare de apă de pe versant a crescut debitul, s-au înfundat anumite şanţuri, neavând unde să se evacueze apa, a pătruns într-o sală, două de clasă. Se lucrează la evacuare apei, la decolmatarea şanţurilor", a declarat primarul comunei Săruleşti, Dinu Nicolae.

ISU Buzău a intervenit totodată în comuna Vintilă Vodă şi în municipiul Buzău pentru evacuarea apei dintr-o locuinţă şi un subsol.