Conform datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, în comuna Apostolache s-a acționat pentru curățarea unui drum afectat de scurgerile de apă și aluviuni, dar și pentru scoaterea apei dintr-un beci.

De asemenea, pompierii au intervenit în cazul altor șase beciuri inundate în comuna Surani (3), în satul Valea Dulce, comuna Podenii Noi (1), în orașul Urlați (1) și în comuna Șoimari.

La Șoimari a fost nevoie de ajutorul ISU și pentru degajarea unei căi de acces afectate de aluviunile depuse în urma precipitațiilor abundente.

Traficul rutier a fost afectat, miercuri seară, pe trei drumuri județene din Prahova din cauza apei care a acoperit carosabilul, ca urmare a ploii torențiale.

Ploile au afectat traficul pe mai multe drumuri din județul Prahova

Conform datelor transmise de Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, în urma precipitațiilor abundente și a acumulării unor cantități semnificative de apă pe partea carosabilă, circulația rutieră a fost afectată pe următoarele sectoare de drum: DJ 102L, tronsonul din comuna Apostolache; DJ 233, pe tronsonul către localitatea Surani; DJ 100M, pe tronsonul către localitatea Cărbunești.

Cod galben de inundații în mai multe județe din România

Hidrologii au emis o atenţionare Cod galben pentru râuri din 14 judeţe, unde, până joi la prânz, se pot produce inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu depăşirea cotelor de atenţie.

Vezi AICI lista județelor vizate.