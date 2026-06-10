Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben, valabilă până joi la prânz, arătând că, în urma precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din mai multe bazine hidrografice, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
Cod galben de inundații în mai multe județe din România. Care sunt zonele vizate. HARTĂ
Hidrologii au emis o atenţionare Cod galben pentru râuri din 14 judeţe, unde, până joi la prânz, se pot produce inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, cu depăşirea cotelor de atenţie.
Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin - amonte Ac. Ioneşti (judeţele Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Argeş - bazin superior (judeţul Argeş), Dâmboviţa - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Argeş, Dâmboviţa, Ilfov şi Călăraşi), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele Prahova şi Ialomiţa), Buzău - afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele Buzău, Covasna şi Prahova), Râmnicu Sărat (judeţele Vrancea şi Buzău), Putna (judeţul Vrancea), Siret - afluenţii mici aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Trotuş (judeţele Vrancea şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele Constanţa şi Tulcea).
Sursa: News.ro
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