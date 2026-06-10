Cod galben de inundații în mai multe județe din România. Care sunt zonele vizate. HARTĂ

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenţionare Cod galben, valabilă până joi la prânz, arătând că, în urma precipitaţiilor prognozate şi a propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din mai multe bazine hidrografice, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.