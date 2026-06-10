În Dâmbovița, un muncitor a fost salvat de pompieri din mijlocul șuvoaielor. Iar în Argeș, o rupere de nori a adus și grindină.

Un adevărat potop s-a dezlănțuit asupra unor localități și orașe din Argeș. Meteorologii au emis, pentru această zonă, un cod portocaliu. În Câmpulung, în doar două ore, au fost trei reprize de ploaie torențială, însoțită de grindină.

Străzile s-au transformat în canale navigabile, iar mulți șoferi au tras pe dreapta, de teamă că grindina le va sparge parbrizele. În plus, mai multe subsoluri au fost inundate. Pompierii au intervenit în tot orașul, pentru a scoate apa din clădiri și din curți.

Muncitor salvat cu elicopterul din mijlocul viiturii

Nu foarte departe, în județul Dâmbovița, un muncitor a fost salvat din mijlocul viiturii, cu elicopterul. A așteptat ajutoare, urcat pe un excavator – a fost singura soluție pe care o mai avea la dispoziție, când a văzut că apa crește rapid în jurul lui. L-a preluat, cu troliul, un salvator montan de la Salvamont Prahova.

Și în județul Buzău s-au rupt norii, iar într-o singură localitate, zeci de solarii au avut de suferit. Mare parte din recoltă a fost distrusă de inundații, spun fermierii.

Au fost probleme și lângă Capitală, în Chiajna.

Corespondent Știrile PRO TV: „Această stradă din Chiajna este complet inundată. Apa este peste genunchi, iar oamenii sunt nevoiți să ocolească zona ca să ajungă la casele lor.”

Băiat: „Am lăsat mașina acolo că am luat apă. Mai bine ieșeam cu barca decât cu mașina.”

Bărbat: „Eu am avut noroc că am venit cu mașina pe partea cealaltă, nu știam că e lac aici. Jumătate de metru are. În partea cealaltă erau niște oameni, săracii, cred că au apartamente la demisol, scoteau cu motopompa.”

Bărbat: „Acasă.”

Reporter: „Te încumeți să o iei pe aici?”

Bărbat: „Pe cât se poate încerc. Nu a mai fost niciodată atât de grav.”

Șase județe vor fi și astăzi sub cod galben de instabilitate atmosferică, de la prânz până miercuri seară.