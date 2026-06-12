Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din case şi curţi inundate şi pentru îndepărtarea unor copaci căzuţi pe şosele sau a unor acoperişuri smulse de vântul foarte puternic. De asemenea, circulaţia rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naţionale din judeţul Neamţ, din cauza copacilor doborâţi de vijelie.

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) informează, vineri dimineaţă, că, urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în perioada 11 iunie, ora 08:00 - 12 iunie, ora 08:00, au fost înregistrate efecte la nivelul a 28 de localităţi din 15 judeţe: Alba, Bacău, Botoşani, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea, Vâlcea şi municipiul Bucureşti.

Pompierii au intervenit în zeci de gospodării afectate de inundaţii

"Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curţi, trei anexe gospodăreşti, 15 beciuri, un agent economic, de pe o stradă, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie de la un acoperiş de bloc şi a opt copaci căzuţi, fiind afectate patru autoturisme", precizează sursa citată.

Potrivit DSU, circulaţia rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naţionale (DN 15 şi DN 15B), din judeţul Neamţ, din cauza copacilor căzuţi pe carosabil.

Autorităţile recomandă prudenţă în zonele afectate de vremea severă

"La acest moment, mai sunt intervenţii în desfăşurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgăneşti-Olt, din judeţul Olt", mai informează DSU.

Autorităţile recomandă cetăţenilor să fie prudenţi, să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor periculoase, să se adăpostească în spaţii sigure şi să nu se apropie de copaci, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi afectate de intensificările vântului.