Elevii din 13 localități din județul Prahova vor face ore online. Măsura a fost luată pe fondul crizei apei potabile

Elevii din municipiul Câmpina şi din alte 12 localităţi ale judeţului Prahova vor face cursuri online, săptămâna viitoare.

Măsura, anunţată duminică seară de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Prahova, a fost luată din cauză că în respectivele localităţi nu este furnizată apă potabilă şi nici menajeră în sistem centralizat.

„Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă în urma unor probleme apărute la sursele de alimentare, vă comunicăm că, în perioada 02-05.12.2025, în unităţile de învăţământ/unităţile conexe din localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Cornu, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Floreşti, Vărbilău şi Aluniş, cursurile se vor desfăşura în sistem online. Această măsură este luată în conformitate cu reglementările OME nr. 5726/2024, art. 9, alin. 4, lit. e), cu modificările şi completările ulterioare, având la bază Hotărârile CJSU Prahova, nr. 10, 11 şi Adresele MAI, ISU Prahova nr. 3913227/28.11.2025 şi 3913230/28.11.2025”, informează, duminică seară, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.

Peste 100.000 de persoane nu au apă

Peste 107.000 de persoane din judeţele Prahova şi Dâmboviţa nu primesc, de două zile, apă în sistem centralizat, în condiţiile în care apa în barajul Paltinu prezint o turbiditate atât de ridicată încât nun poate fi tratată.

Situaţia este generată de lucrări la lacul de acumulare, coroborate cu ploile torenţiale din ultimele zile.

Toate aceste probleme au fost provocate de ploile abundente, în contextul în care barajul Paltinu este golit pentru reparații. Apa care ajunge la stația de epurare este plină de nămol și nu poate fi filtrată pentru a deveni potabilă.

Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „Reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii”.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, primise asigurări că lucrările de la barajul Paltinu nu vor afecta populația. Ea va trimite în zonă Corpul de Control.

Totodată, nu e exclus să mai apară și alte crize de apă curentă, pentru că lucrările de la baraj – făcute pentru siguranța populației, spun experții – necesită coborârea nivelului apei sub un prag ce va fi atins abia peste șase luni.

