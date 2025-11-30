Dezastru în județul Prahova după ploile torențiale. O lucrare făcută pentru rețeaua de canalizare din Breaza s-a surpat

O lucrare făcută pentru reţeaua de canalizare a oraşului prahovean Breaza s-a surpat, pe o lungime de aproximativ 15 metri, în urma ploii torenţiale din ultimele zile.

Apele acumulate ca urmare a precipitaţiilor abundente au provocat inundaţii, pompierii intervenind în mai multe localităţi pentru evacuarea apei din gospodării şi pentru îndepărtarea unor copaci care au căzut.

În oraşul Breaza, o alunecare de teren s-a produs, sâmbătă seară, în cartierul Podu Corbului.

„Pompierii sosiţi la faţa locului au constatat că este afectat un drum, fiind vorba despre o surpare de aproximativ 15 metri liniari, de-a lungul drumului, pe o lăţime de cca 2 metri. Surparea s-a produs de-a lungul unei lucrări pentru canalizare. Practic, acolo unde au fost efectuate săpături pentru reţeaua de canalizare, unde terenul s-a lăsat pe fondul precipitaţiilor din ultimele ore. La faţa locului a rămas un echipaj al Poliţiei Locale, care a monitorizat situaţia pe parcursul acestei nopţi”, au transmis oficialii ISU Prahova.

Este a doua alunecare de teren produsă în judeţ, în urma ploii torenţiale din ultimele zile.

Tot sâmbătă seară, un drum judeţean care face legătura între localităţile Lunca Mare şi Valea Doftanei a fost complet acoperit după ce un val de pământ s-a dislocat şi s-a prăbuşit pe carosabil.

Gospodării distruse și copaci căzuți

În urma precipitaţiilor din ultimele ore, pompierii militari prahoveni au fost solicitaţi să intervină şi în trei situaţii pentru evacuarea apei din beciuri şi o gospodărie în localităţile Măneciu şi Bucov, precum şi în trei situaţii pentru degajarea unor copaci căzuţi în oraşul Breaza şi în municipiul Ploieşti.

Anterior, în cursul zilei de sâmbătă, echipajele ISU Prahova acţionaseră în cinci situaţii pentru evacuarea apei acumulate în beciurile unor gospodării din localităţile Urlaţi, Măneciu, Secăria şi Pleaşa.

