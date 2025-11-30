Măsuri urgente în localitățile afectate de criza apei. Guvernul oferă sprijin

Toate nevoile primăriilor din localitățile afectate de criza apei generate de situația de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate.

Se va organiza o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităților afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, Diana Buzioanu.

Aceasta a arătat într-o postare pe Facebook, la finalul şedinţei de urgenţă cu autorităţile din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, că se măsoară la fiecare oră nivelul de turbiditate a apei şi, imediat ce parametrii vor permite intervenţia, se va porni procesul de tratare a apei de către operatorul de apă, proces care va dura 72 de ore. Hidroelectrica va ajuta la asigurarea debitului de apă care urmează să fie tratată.

Autoritățile monitorizează evoluția turbidității

De asemenea, a precizat ministra Mediului, începând de marţi vor fi realizate lucrări de către operatorul de apă ESZ pentru suplimentarea rezervelor de apă prin bazinul de apă curată local.

„Pe termen mediu, lucrările care trebuie să fie realizate la Paltinu necesită coborârea nivelului apei sub un prag care va putea fi atins, cel mai probabil, în următoarele 6 luni. Experţii din şedinţa de astăzi au menţionat expres că aceste lucrări sunt critice pentru a asigura siguranţa barajului şi a populaţiei în context de viituri şi pentru alimentarea cu apă. În această perioadă este posibil să mai intervină situaţii similare precum cea din aceste zile, motiv pentru care este necesar ca toate autorităţile să aibă planuri realizate pentru suplimentarea rezervelor de apă. Autorităţile din subordinea Ministerului Mediului vor lucra alături de autorităţile de la nivel local în acest sens. În ceea ce priveşte analiza situaţiei actuale, corpul de control al Ministerului Mediului a cerut deja informaţii şi vom avea, zilele următoare, primele concluzii", a subliniat Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a convocat duminică o şedinţă cu prefecţii judeţelor Prahova şi Dâmboviţa, Daniel Nicodim şi Marian Tănase, cu primari din localităţile afectate şi cu reprezentanţii autorităţilor cu atribuţii pentru mobilizare după ce alimentarea cu apă a mai multor localităţi a fost sistată din cauza turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, situaţie ce a fost generată de precipitaţiile abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică.

Apele Române explică blocajul tratării apei

Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul Prahova, a crescut, din cauza turbidităţii ridicate centralele la baraj sunt oprite pentru câteva ore, pentru că există risc de supraîncălzire.

„Valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, transmit reprezentanţii instituţiei. Aceştia cer declararea stării de urgenţă în urma situaţiei din judeţul Prahova.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 mil mc de apa (de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula in cazul Q multianuale lunare). La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuşi, din cauza turbidităţii ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiţii, valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, anunţă, duminică după amiază, Apele Române.

DSP este solicitată să asigure surse alternative

Instituţia precizează că recomandă Direcţiei de Sănătate Publică Prahova şi altor autorităţi din judeţ să asigure din alte surse apă în scop menajer pentru localităţile afectate „având în vedere situaţia critică prezentă”.

„Solicităm declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate. Având în vedere situaţia meteo, creşterea turbidităţii şi volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitaţiilor, cu condiţia scăderii turbidităţii la nivelurile ce permit tratarea apei în Staţia de Tratare Voila. La şedinţa CJSU Prahova — la care au participat Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, şi directorul general al ANAR, Florin Ghiţă — s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuţie a apei potabile pentru populaţia din localităţile afectate”, precizează oficialii Apele Române.

Zeci de mii de consumatori casnici, instituţii şi firme din judeţul Prahova nu au, de două zile apă potabilă, după ce apa din lacul de acumulare Paltinu a devenit atât de tulbure încât nu poate fi tratată.

