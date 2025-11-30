Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

Totul din cauza ploilor abundente, în contextul în care barajul Paltinu, din care se alimentau aceste localități, este golit pentru lucrări. Apa, plină de mâl, nu mai poate fi filtrată.

Fără apă la robinete, în Spitalul Municipal din Câmpina nu se mai fac internări. Pacienții noi sunt trimiși la spitalele din Ploiești, iar tot acolo este sterilizat de două ori pe zi instrumentarul necesar spitalului din Câmpina, care are în prezent 80 de pacienți.

Dr. Călin Țiu, directorul medical al Spitalului Câmpina: „În lipsa activității de sterilizare, practic majoritatea serviciilor din spital sunt suspendate în momentul de față: chirurgie, ortopedie, urologie. Tot ce e chirurgical... nașteri”.

Disperați că nu au apă curentă încă de vineri seara, cei 33 de mii de locuitori din Câmpina apelează la soluții disperate. Cel mai greu este pentru cei care au bebeluși și pentru bătrâni. Rafturile cu apă plată din magazine s-au golit rapid.

Bătrână: „E foarte greu că nu ne-a avertizat nimeni, ca să strângem și noi rezervă în băile noastre. Cu toaletele este mai greu, că nu avem ce face”.

Oana Țuică, localnică din Câmpina: „Trebuie să te speli la lighean în 2025. Niște oameni de la bloc din Câmpina adunau din bălțile din fața blocului apă la găleată ca să poată să arunce în toaletă”.

Pentru că situația nu se va rezolva rapid, autoritățile locale au decis să închidă școlile din Câmpina marți, când elevii ar trebui să revină la ore.

Irina Nistor, primar Câmpina: „Este o situație fără precedent. Câmpina e al doilea municipiu din județ. Nimeni nu a anunțat primăriile, noi nu am putut să anunțăm cetățenii și ne trezim în situația de față. Am reușit să punem la dispoziția oamenilor patru cisterne și containere. Am solicitat instituirea stării de urgență”.

Și alte localități mari, cu peste 10.000 de locuitori, sunt fără apă: Băicoi și Breaza din Prahova, dar și Moreni din Dâmbovița. Prefecții celor două județe au cerut apă din rezervele de stat.

Toate aceste probleme au fost provocate de ploile abundente, în contextul în care barajul Paltinu este golit pentru reparații. Apa care ajunge la stația de epurare este plină de nămol și nu poate fi filtrată pentru a deveni potabilă.

Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române: „Reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii”.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, primise asigurări că lucrările de la barajul Paltinu nu vor afecta populația. Ea va trimite în zonă Corpul de Control.

Totodată, nu e exclus să mai apară și alte crize de apă curentă, pentru că lucrările de la baraj – făcute pentru siguranța populației, spun experții – necesită coborârea nivelului apei sub un prag ce va fi atins abia peste șase luni.

Situația este critică în Prahova. Sunt deja trei zile de când locuitorii din Câmpina și din alte localități din județ nu au apă. Oamenii sunt tot mai revoltați, spun că nu au primit explicații clare, că situația putea fi prevenită și că este inadmisibil ca în 2025 să ajungă să strângă apă de ploaie și să stea la cozi pentru câțiva litri de apă potabilă.

Spun că s-au descurcat cum au putut și au cumpărat apă cât au găsit. De altfel, nu se mai găsește apă în niciun supermarket din oraș. Cea mai mare problemă nu este doar apa potabilă, ci și apa menajeră, necesară pentru igienă.

Astăzi a fost convocat un comitet de urgență, în urma căruia premierul Ilie Bolojan a decis că, din această seară, va fi distribuită apă îmbuteliată din rezervele de stat celor peste 100.000 de cetățeni afectați.

Primarul din Câmpina spune că totul a început când un canal de la barajul Paltinu s-a înfundat în vară. Curățarea lui a început abia în octombrie, iar nivelul apei a coborât foarte mult. Apoi au venit ploile, apa a adus cu ea mult nămol, iar acum este prea tulbure ca să mai poată fi tratată în stația de epurare.

Grav este că nimeni nu știe cât va dura această situație. Potrivit autorităților, procesele de tratare a apei pot fi reluate abia după 72 de ore de la oprirea completă a ploilor. Astăzi a plouat toată ziua; de o oră ploaia s-a oprit, dar situația rămâne incertă.

