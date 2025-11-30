Bolojan cere ca vinovații pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița să fie trași la răspundere. Anunţă măsuri urgente

30-11-2025 | 20:38
Ilie Bolojan, Pro TV
PRO TV

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că cei care au generat criza apei în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create.

Sabrina Saghin

„Este nevoie să tragem învăţămintele necesare, pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create", se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a premierului.

Potrivit sursei citate, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată provenind din rezerva de stat vor ajunge, în această seară, în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

„Am aprobat şi semnat hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în vederea distribuirii apei. Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri. Distribuirea acestora va fi coordonată de prefecţii judeţelor, în colaborare cu autorităţile locale şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Vom suplimenta cantităţile în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă. Mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în sprijinirea locuitorilor afectaţi", a informat şeful Guvernului. 

Sursa: Agerpres

