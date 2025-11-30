Descoperire arheologică uimitoare făcută de un elev. A găsit un fosil de dinozaur vechi de 150 de milioane de ani în Montana

30-11-2025 | 10:27
Descoperire arheologică
Getty Images

Un fosil vechi de 150 de milioane de ani, din perioada Jurasică, a fost descoperit în acest an în Montana - și nu de un om de știință, ci de un elev de liceu din Connecticut.

Claudia Alionescu

Aidan Connor, elev în clasa a XII-a la Cheshire Academy din orașul New Haven, a găsit osul antic în Red Lodge, Montana, în această vară, potrivit unui comunicat de presă al academiei, relatează Fox News.

Cu finanțare oferită prin intermediul unui program, elevul a participat la săpături arheologice care au implicat mai mulți adolescenți.

În prima zi a excavației, Connor a observat un os de deget de dimensiunea unui deget mic, care probabil aparținea unui dinozaur mic din perioada Jurasică. (FOTO AICI)

Elevul de liceu a reușit să scoată fosilul în aproximativ o oră, ceea ce este considerat relativ rapid.

Descoperire arheologică Turcia
Descoperire arheologică uimitoare într-un oraș din Turcia: Morminte antice și talismane „vindecătoare”. GALERIE FOTO

El a descris experiența ca fiind una „foarte stresantă”.

„O mare parte din munca de teren, în special în paleontologie, este să încerci din răsputeri să nu distrugi lucruri foarte importante”, a spus Connor, potrivit comunicatului.

După descoperirea osului, elevul a petrecut restul săptămânii „îmbrăcând” alte fosile, un proces care implică aplicarea de ipsos pentru a preveni deteriorarea lor în timpul transportului.

„A fost foarte satisfăcător pentru mine”, a adăugat el.

Marc Arison, decanul academic al Cheshire Academy, a declarat pentru Fox News că întreaga comunitate a școlii este foarte mândră de elevul harnic.

Mândria noastră față de Aidan depășește descoperirea pe care a făcut-o”, a spus Arison.

Sursa: Fox News

