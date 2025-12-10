Un elev de liceu din Alba, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru trafic de droguri. A vândut timp de trei ani

10-12-2025 | 17:20
În Alba, un elev din ultimul an de liceu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Acesta și-a recunoscut faptele și a colaborat cu anchetatorii.

autor
Doina Plăcintă

Corespondent Știrile PRO TV: „Totul a început în anul 2021, atunci când băiatul era încă minor și era în clasa a 9-a, într-un liceu din Aiud. Potrivit anchetatorilor, tânărul consuma frecvent substanțe interzise și ar fi început să vândă și altor persoane pentru a-și asigura propriul consum de psihoactive.

Astfel, timp de trei ani, acesta a reușit nu doar să vândă substanțe interzise, dar și să le ofere gratuit unor oameni, pentru a le crea o stare de dependență. Procurorii au documentat nu mai puțin de 115 cazuri în care a vândut în mod repetat droguri în mai multe localități din împrejurimi. Pentru a-l prinde, polițiștii au folosit agenți sub acoperire. Aceștia s-au prefăcut că vor să cumpere substanțele și au reușit să strângă dovezi împotriva lui.

Băiatul și-a recunoscut faptele și a colaborat cu oamenii legii, oferind informații într-un alt dosar similar. În acest mod, a reușit să își reducă la jumătate pedeapsa prevăzută de lege și, într-un final, a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere. Decizia nu este însă definitivă.”

Cine este bărbatul găsit carbonizat într-o mașină pe un câmp, în Oradea. Ultimele indicii exclud varianta unei crime

Sursa: Pro TV

Etichete: inchisoare, alba, trafic de droguri, elev,

Dată publicare: 10-12-2025 17:20

