Un elev de liceu din Alba, condamnat la peste doi ani de închisoare pentru trafic de droguri. A vândut timp de trei ani
În Alba, un elev din ultimul an de liceu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Acesta și-a recunoscut faptele și a colaborat cu anchetatorii.
Corespondent Știrile PRO TV: „Totul a început în anul 2021, atunci când băiatul era încă minor și era în clasa a 9-a, într-un liceu din Aiud. Potrivit anchetatorilor, tânărul consuma frecvent substanțe interzise și ar fi început să vândă și altor persoane pentru a-și asigura propriul consum de psihoactive.
Astfel, timp de trei ani, acesta a reușit nu doar să vândă substanțe interzise, dar și să le ofere gratuit unor oameni, pentru a le crea o stare de dependență. Procurorii au documentat nu mai puțin de 115 cazuri în care a vândut în mod repetat droguri în mai multe localități din împrejurimi. Pentru a-l prinde, polițiștii au folosit agenți sub acoperire. Aceștia s-au prefăcut că vor să cumpere substanțele și au reușit să strângă dovezi împotriva lui.
Băiatul și-a recunoscut faptele și a colaborat cu oamenii legii, oferind informații într-un alt dosar similar. În acest mod, a reușit să își reducă la jumătate pedeapsa prevăzută de lege și, într-un final, a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri de mare risc și deținere. Decizia nu este însă definitivă.”
10-12-2025 17:20