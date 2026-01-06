Motivul pentru care mâncatul lent ajută la controlul greutății și reduce riscul de diabet

06-01-2026
mancare
În mod surprinzător, există dovezi științifice care susțin să mâncați lent. Mâncatul rapid este legat de risc crescut de diabet de tip 2 și de creștere în greutate.

Andreea Groza

Când mâncați rapid, hormonii care dau semnalul de sațietate se eliberează cu întârziere. Este vorba, în principal, de GLP-1. Acest hormon este produs de organism în intestin și a fost copiat de industria farmaceutică pentru medicamentele destinate scăderii în greutate.

Când mâncați lent, organismul are timp să semnalizeze creierului că sunteți sătul. Semnalizarea durează, de obicei, 30–40 de minute, pe măsură ce alimentele se deplasează din stomac în intestinul subțire, unde este eliberat hormonul GLP-1. Acest hormon comunică apoi cu o parte din creier pentru a indica că ați mâncat suficient.

Mâncați rapid, principalii hormoni care dau semnalul de sațietate, respectiv leptina, PYY și GLP-1, ajung cu întârziere la creier.

Ce înseamnă să mâncați lent

Mâncat lent înseamnă masă care să dureze 20–30 de minute. Mâncat rapid înseamnă sub 15 minute. Mâncați rapid, apare consumul excesiv de alimente înainte ca organismul să înregistreze senzația de sațietate, ceea ce duce la un aport caloric mare. Așa apar, de fapt, kilograme în plus.

Cele mai bune destinații gastronomice în 2026. Orașul care domină topul pentru iubitorii de mâncare din întreaga lume

Cum să măriți durata mesei

Stați jos să mâncați: A mânca la masă, în loc să stați pe drum, vă ajută să mâncați lent. Evitați să vă uitați la televizor sau la telefon în timp ce mâncați, deoarece distragerile, e dovedit, duc la un aport caloric crescut. Mâncați conștient: Concentrați-vă pe savoarea mâncării. Mâncatul ar trebui să fie o experiență plăcută, nu doar o sarcină de finalizat rapid.

Cum va fi anul 2026 pentru angajații din România. Creșterile salariale din privat vor fi mai mici decât în 2025

