Legătura dintre creier și intestin. De ce diversitatea alimentară este esențială pentru sănătatea întregului organism

06-01-2026 | 11:34
Creierul comunică cu intestinul, iar intestinul îi răspunde. Există mai multe celule nervoase în intestin decât oriunde altundeva în organism, în afara creierului.

Andreea Groza

Aceste sisteme de informații au nevoie de diversitate alimentară ca să funcționeze corect, de fibre din legume, cereale și fructe integrale.

Axa intestin-creier este rețeaua de nervi care conectează creierul și intestinul și trimite semnale înainte și înapoi. Dar sistemul nervos lucrează îndeaproape și cu sistemul endocrin, care produce hormoni și care comunică informații despre foame, sațietate și stres.
În cadrul acestei rețele, actorii principali sunt: sistemul nervos enteric, nervul vag și bacteriile din intestin.

Sistemul nervos enteric este rețeaua neuronală care funcționează în tractul gastrointestinal și controlează funcțiile digestive. Cu peste 500 de milioane de neuroni, este cea mai complexă rețea neuronală din afara creierului. Este, de fapt, „al doilea creier”.

Nervul vag reprezintă principala legătură dintre sistemul nervos enteric și creier. Este unul dintre cei 12 nervi cranieni care pornesc din craniu și coboară prin corp, ramificându-se pe parcurs. Nervul vag mediază reflexe care funcționează în intestin, ca răspuns la prezența alimentelor.

Bacteriile care trăiesc în intestin sunt implicate și în conexiunea dintre intestin și creier. Bacteriile din intestin produc neurotransmițători care transmit mesaje între intestin și creier. Și invers, creierul și intestinul afectează bacteriile din intestin.

Microbiomul intestinal este implicat în tulburări neurologice, de sănătate mintală și gastrointestinale funcționale. Tulburările funcționale sunt cele care provoacă simptome persistente, dar nu au o cauză fizică evidentă. Există o suprapunere mare între persoanele care au tulburări gastrointestinale funcționale, cum ar fi sindromul de intestin iritabil, și cele care au anxietate.

De ce să consumăm alimente diverse zilnic

Diversitatea alimentară (peste 15 tipuri de alimente zilnic) menține microbiomul (totalitatea bacteriilor din intestin) sănătos. Și semnalele dintre intestin și creier, corecte.

Această diversitate alimentară e ușor de atins cu plante condimentare diverse puse peste mâncare, cu legume diverse adăugate în ciorbă, tocăniță sau orice alt preparat de casă. Sau cu salată de fructe.

Legumele, cerealele și fructele integrale au fibre solubile și insolubile și hrănesc microbiota benefică din intestin. Fibrele sunt prebiotice, adică hrănesc bacteriile din intestin.

Probioticele sunt bacteriile vii din alimentele fermentate, cum ar fi iaurtul și varza murată, care mențin microbiomul în echilibru.

Dietă bogată în alimente integrale, bogată în legume, cereale și fructe integrale este, în mod natural, antiinflamatoare. Și un alt mod prin care microbii buni din intestin rămân în echilibru. Iar axa intestin-creier este, de asemenea, în echilibru.

Dată publicare: 06-01-2026 11:29

