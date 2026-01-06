De ce apar mai multe răceli și infecții urinare în sezonul rece. Specialiștii susțin că nu frigul le provoacă

Infecțiile respiratorii înalte nu sunt cauzate de frig, ci de virusuri și de bacterii. Dar frigul are un rol important în frecvența acestora.

De asemenea, infecțiile urinare apar preponderent în anotimpul rece. Nici acestea nu sunt cauzate de frig, ci de microbi. Totuși, vremea rece participă direct în procesul infecțios.

De ce apar mai multe infecții respiratorii iarna

În frig, vasele de sânge din nas se strâng și reduc secreția de substanțe cu rol în imunitatea locală (imunoglobulinele A). Simultan, scade temperatura din nas pâna la 32 de grade Celsius. Multe virusuri respiratorii se înmulțesc exact la această temperatură.

De asemenea, microbii prezenți în mod normal în gât, mai exact în orofaringe, au condițiile potrivite la frig să provoace infecții. Frigul poate determina o infectie în gât cu propriii germeni.

De ce apar mai multe infecții urinare iarna

Infecțiile urinare apar preponderent în anotimpul rece. Motivul ține de anatomia și fiziologia locală. La nivelul vezicii urinare există cili, perișori, care fac permanent o mișcare de eliminare. Temperaturile mici îi paralizează și astfel nu mai au mișcarea spre exterior. Pot lăsa bacteriile să urce în vezica urinară. Așa apare infecția urinară joasă.

Tratamentul înseamnă anti-biograma și cură de antibiotice conform antibiogramei. Dacă infecția nu e tratată corect, se cronicizează pentru că bacteriile se adaptează. Unele bacterii intră sub primul strat al peretelui vezicii urinare și, în condiții imunitare propice, infecția recidivează.

