Învățătoarea lovită de un elev, în Cluj-Napoca, a primit cinci zile de concediu medical. Și mama copilului a fost agresată

27-11-2025 | 17:12
Este anchetă la un colegiu din Cluj-Napoca după ce o învățătoare a sunat la 112 și a cerut ajutor din cauză că un elev de 9 ani a devenit extrem de agitat și violent.

Doina Plăcintă

Scenele șocante s-au petrecut în pauza mare, în curtea unui colegiu din Cluj-Napoca. Inițial a fost vorba despre o neînțelegere între doi elevi de clasa a treia. Dar unul dintre ei ar fi devenit mai nervos.

Un dascăl a intervenit și a încercat îl liniștească pe băiatul de 9 ani, tot mai agitat.

Potrivit conducerii școlii, în următoarele minute elevul ar fi devenit și mai agresiv. O învățătoare care a intervenit s-a ales cu un umăr dislocat.

Chemat în ajutor, directorul adjunct a fost lovit în față iar psihologul școlar a fost mușcat de braț.

Horaţiu Bota, directorul Colegiului „George Coșbuc”: „A fost sunat la 112, a venit poliția și ambulanța. Inclusiv mama copilului a ajuns și inclusiv aceasta a fost lovită de copilaș în fața tuturor. Nu ne putem explica ieșirea aceasta, fără precedent, așa ceva nu am mai întâlnit încă”.

Învățătoarea a ajuns la spital și a primit concediu medical cinci zile pentru îngrijiri. Elevul nu este în evidență ca fiind un copil cu cerințe educaționale speciale ori că având vreun diagnostic.
În acest caz a fost sesizată și Protecția Copilului.

Alina Chioran, purtător de cuvânt DGASPC Cluj: „Cei 2 copii vor fi evaluați psihologic și se vor face recomandări punctuale în funcție de rezultatele evaluării."

Cristina Georgescu, psiholog: „Copiii mai ales la vârsta aceasta învață foarte mult prin imitare a comportamentelor. Social media, aici un factor foarte important care influențează extrem de mult comportamentul copiilor și prin faptul că adesea copiii ajung să fie martori la un conținut care nu este adresat categorii lor de vârstă”.

Din discuțiile purtate cu mama copilului, a reieșit că familia îi oferă băiatului servicii specializate de terapie, dar cei de la școală nu au fost informați despre asta, spun reprezentanții Inspectoratului Școlar Cluj.
Tot ei au decis că de săptămâna viitoare în clasa elevului să fie prezent și un profesor de sprijin.

Amalia Gurzău, purtător de cuvânt IȘJ Cluj: „Am considerat oportun această măsură având în vedere că și ceilalți părinți din clasă ne-au semnalat îngrijorarea cu privire la climatul de siguranță în timpul orelor de curs”.

În acest caz polițiștii au deschis IN REM un dosar penal pentru lovire și alte violențe și continuă cercetările.

Sursa: Pro TV

