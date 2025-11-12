Eleve intoxicate de la țigara electronică a unui coleg, care o pusese la încărcat. „Au declarat arsuri oculare”

Trei eleve de clasa a zecea, de la un liceu din Iași, au ajuns la spital după ce au inhalat vapori toxici, proveniți de la o țigară electronică. Dispozitivul, care îi aparținea unui alt elev, s-ar fi defectat înainte.

Adolescentele sunt acum internate, iar conducerea școlii și poliția au deschis anchete.

Incidentul s-a petrecut acum două zile, când elevii liceului erau în pauză. Potrivit conducerii școlii, un băiat din clasa a zecea a venit la școală cu o țigară electronică și a folosit-o în sala de clasă în care erau și alți colegi.

Dorina Ilie, directoarea Liceului Tehnologic „Carol I”: „A împrumutat de la un elev un încărcător extern. În momentul în care a cuplat țigara electronică la acea baterie, am înțeles că s-a degajat un miros înțepător, urât.”

Elevele au suferit arsuri și iritații

Trei eleve, care se aflau în apropiere, au inhalat substanța toxică emanată în aer și au început să se simtă rău. O profesoară a sunat la 112, iar adolescentele au fost transportate cu ambulanțele la spital.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD Iași: „Au declarat arsuri oculare, arsură la nivelul feței, de fapt o iritație și o iritație produsă prin inhalarea unei substanțe dintr-o țigară electronică.”

Fetele au rămas internate la Spitalul de Copii din Iași pentru supraveghere și sunt în afara oricărui pericol, spun medicii.

Între timp, conducerea școlii a pornit o anchetă internă și a anunțat și poliția, care a ridicat țigara electronică pentru analize și cercetează cazul.

Conform celor care vând acest fel de dispozitive, accidentul ar fi putut fi posibil în cazul în care țigara electronică ar fi fost folosită în timp ce se încărca, ceea ce ar fi dus la supraîncălzire.

