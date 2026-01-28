Elena Lasconi a demisionat din funcția de președinte al USR Câmpulung. „Nu mai am timp”

„Astăzi mi-am dat demisia. Pur și simplu nu mai am timp. Ieri am stat 13 ore la Primărie, nu am viceprimar, nu am administrator public, pur și simplu nu am când să mă ocup de filială. Din punctul meu de vedere președinte de filială e un job cu normă întreagă. Știu că e o cutumă în special la PSD și PNL ca președintele de filială să fie candidatul la funcția de primar sau primarul, dar nu sunt de acord. Dacă stau 12–13 ore la primărie și pe teren, când pot să mai fac ședințe de partid, să fac extinderi, să cresc echipa?”, a declarat Elena Lasconi.

Parcursul politic al Elenei Lasconi

Elena Lasconi a avut prima interacțiune cu politica în calitate de șefă de cabinet a deputatului Ioan Timiș, funcție pe care a ocupat-o timp de un an în mandatul acestuia, între 1992 și 1996.

În anul 2018, Elena Lasconi se înscrie în USR, iar în 2020 a anunțat că pleacă din Pro TV pentru a candida la Primăria Câmpulung Muscel, câștigând detașat alegerile.

Primăria Câmpulung

În 2024 a câștigat un nou mandat de primar, la un scor și mai mare față de toamna lui 2020.

După numărarea voturilor din orașul Câmpulung Muscel, Elena Lasconi avea 71% dintre voturi.

„E o zi frumoasă. Haideți să o facem istorică! Să vadă toată România cine sunt câmpulungenii. Oameni deștepți, harnici și responsabili. Sunt sigură că va fi cea mai mare participare la vot din ultimii 30 de ani”, a spus aceasta după câștigarea unui nou mandat.

De la europarlamentare la președinția USR

USR a anunțat în septembrie 2023 că Elena Lasconi deschide lista de candidați USR pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024.

Ulterior, Lasconi a anunțat în noiembrie 2023 că a fost forțată să se retragă de pe listele pentru alegerile europarlamentare, decizia fiind comunicată de președintele de atunci al USR, Cătălin Drulă.

Elena Lasconi și-a anunțat demisia din funcția de președintă a Uniunii Salvați România (USR). Decizia a fost luată după rezultatul dezastruos din primul tur al prezidențialelor: 2,68%

