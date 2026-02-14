Volodimir Zelenski i-a cerut direct lui Donald Trump garanții de securitate pentru Ucraina înainte de încheierea războiului cu Rusia. După ce a reproșat că Washingtonul se concentrează pe concesiile pe care trebuie să le facă Ucraina, Rusia Zelenski a mai spus că va organiza alegeri dacă vor fi două luni de armistițiu.

Volodimir Zelenski: ”Vi-l puteți imagina pe Puțin fără război? Să fim sinceri. De aceea noi spunem că trebuie să existe garanții reale de securitate pentru Ucraina și pentru Europa. Considerăm că acordul privind garanțiile de securitate ar trebui să vină înaintea oricărui acord pentru încheierea războiului. Aceste garanții răspund la întrebarea principală: cât timp nu va mai fi război? Și sperăm că președintele Donald Trump ne aude.”

Jurnalist: ”Trump a spus: "Zelenski trebuie să se miște. Rusia vrea să încheie un acord și Zelenski vă trebui să se miște, altfel vă pierde o oportunitate extraordinară." Simțiți presiunea?”

Volodimir Zelenski: ”Un pic.”

Zelenski are un răspuns și pentru alegeri: ”Dați-ne două luni de armistițiu și vom avea alegeri. Asta e.”Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu secretarul de stat american, înaintea unei noi runde de negocieri trilaterale, săptămâna viitoare, la Geneva.

Anterior, Marc Rubio le-a transmis europenilor că sunt aliați: ”Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Atunci când suntem în dezacord, dezacordul nostru vine din grija noastră profundă pentru Europa, de care suntem legați. Destinul nostru este și vă fi întotdeauna legat de al vostru. Pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei.”

Dar liderii europeni rămân vigilenți Într-un moment în care când Donald Trump dă peste cap ordinea globală.

Ursula von der Leyen: ”O Europă independentă este o Europă puternică, iar o Europă puternică face că alianța transatlantică să fie mai puternică. Europa trebuie să „își asume mai mult" și să-și asume responsabilitatea. Ceea ce nu a făcut până la recenta terapie prin șoc. Unele limite au fost depășite și nu mai pot fi reconstituite.”

Emmanuel Macron: ”Europa trebuie să învețe să devină o putere geopolitică. Dacă vrem să fim luați în serios pe continentul european și dincolo de el, trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru neclintit de a ne apăra propriile interese. Începe, desigur, prin a continua să ne extindem sprijinul pentru Ucraina, dar ar putea continua în mod firesc prin respingerea tarifelor nejustificate și prin refuzarea politicoasă a pretențiilor nejustificate asupra teritoriului european. Asta am făcut și asta vom face.”

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a spus că Marea Britanie are nevoie de "legături mai profunde" cu Uniunea Europeană... dar și că Europa trebuie să stea pe propriile picioare și să fie "pregătită să lupte": ”Trebuie să ne construim împreună o putere hard (a Europei), pentru că așa sunt vremurile. Trebuie să fim capabili să descurajăm orice agresiune. Și, da, dacă este necesar, să fim gata de luptă.”

Pe de altă parte, însă între Europa și Statele Unite există diferențe. Rubio a criticat măsurile luate pentru combaterea schimbărilor climatice și a atacat politica privind migrația și comerțul liber. Rubio a fost critic și la adresa ONU, afirmând că nu a jucat niciun rol în rezolvare conflictelor.

Iar ambasadorul american la Națiunile Unite a adus la Munchen o șapcă pe care scria "Să facem Organizația Națiunilor Unite din nou măreață".