Decizia dă, însă, speranțe Guvernului, că va putea să țină sub control costurile la care se împrumută pentru a acoperi deficitul bugetar.

Este însă și un semnal pentru țara noastră că trebuie să-și pună rapid finanțele în ordine. România rămâne sigură pentru investiții - anunță agenția internațională de rating Fitch, care a menținut calificativul acordat țării noastre.Suntem la nivelul BBB-, în continuare la un pas de retrogradare în categoria țărilor nerecomandate investițiilor.

Acest rating arată că țara noastră este văzută de investitorii internaționali și de bănci ca un "client" care își plătește datoriile, dar cu bugetul tot mai strâns. Iar asta influențează direct dobânzile la care statul nostru, firmele și populația se împrumută. Și celelalte doua mari agentii de rating - S&P si Moody's - au dat calificative similare.

Menținerea ratingului dă speranțe guvernului nostru că va putea să țină sub control costurile la care se împrumută, prin vânzarea de titluri, într-o economie care a frânat.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: ”Agențiile internaționale, agențiile de rating, Comisia Europeană, toți investitorii se uită cu foarte mare atenție la ce se întâmplă în România. Există un interes deosebit acum, pe fondul scăderii dobânzilor pentru România, pentru titlurile românești”. Specialiștii de la Fitch au ținut cont, în evaluarea României, de faptul că suntem membri ai Uniunii Europene și că veniturile populației depășesc nivelul altor state cu același rating, precum India, Mexic și Panama.

În același timp, deficitele mari și datoria publică în creștere au fost puncte slabe importante, de aceea ratingul are perspectivă negativă. Totuși, agenția estimează că investițiile vor accelera puternic în perioada următoare, susținute de fondurile europene.

Bogdan Belciu, consultant în management: ”Creșterea pe bază de investiții este foarte bună, dar este nerealist să ne așteptăm să facem investiția azi și să trăim mai bine luna viitoare sau luna a doua jumătate a anului. Deci, investițiile vor lua timp. Ne trebuie o orientare mai multă către export și către mari industrii și către companii care produc.”

În următoarele luni, agentiile Moody's și S&P vor evalua din nou situația din România.