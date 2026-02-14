Surse: Când ar putea fi publicat raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi

Ucrainenii au învins două batalioane NATO în timpul exercițiilor militare „Hedgehog-2025”, desfășurate în Estonia.

autor
Cristian Anton

Operatorii ucraineni de drone au ”distrus” două batalioane NATO într-o singură zi, în cadrul exercițiilor militare „Hedgehog-2025”, desfășurate în Estonia, scrie Nexta.

Peste 16.000 de militari din 12 ţări ale Alianţei au participat la manevre. Aceștia s-au confruntat cu specialiștii ucraineni în drone, inclusiv luptători cu experiență în prima linie a războiului de apărare împotriva invadatorilor ruși.

Un grup de "adversari" a numărat aproximativ 100 de persoane, al doilea - doar 10 ucraineni.

Într-o jumătate de zi, o echipă mai mică a îndepărtat condiţionat 17 vehicule blindate şi a lansat alte 30 de lovituri asupra ţintelor.

Occidentul nu este pregătit de noile reguli ale războiului cu drone

Potrivit unui reprezentant al Forțelor de Apărare Estoniene, unitățile NATO au acționat fără mascare și au păstrat echipamentele în zona deschisă.

Ca urmare, cele două batalioane au fost declarate „distruse” conform scenariului și nu au putut continua lupta.

Utilizarea în masă a dronelor schimbă radical regulile războiului, iar Occidentul nu este în totalitate pregătit pentru asta.

Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

Sursa: StirilePROTV

