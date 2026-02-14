Un grup de "adversari" a numărat aproximativ 100 de persoane, al doilea - doar 10 ucraineni.

Peste 16.000 de militari din 12 ţări ale Alianţei au participat la manevre. Aceștia s-au confruntat cu specialiștii ucraineni în drone , inclusiv luptători cu experiență în prima linie a războiului de apărare împotriva invadatorilor ruși.

Operatorii ucraineni de drone au ”distrus” două batalioane NATO într-o singură zi, în cadrul exercițiilor militare „Hedgehog-2025”, desfășurate în Estonia, scrie Nexta.

Într-o jumătate de zi, o echipă mai mică a îndepărtat condiţionat 17 vehicule blindate şi a lansat alte 30 de lovituri asupra ţintelor.

Occidentul nu este pregătit de noile reguli ale războiului cu drone

Potrivit unui reprezentant al Forțelor de Apărare Estoniene, unitățile NATO au acționat fără mascare și au păstrat echipamentele în zona deschisă.

Ca urmare, cele două batalioane au fost declarate „distruse” conform scenariului și nu au putut continua lupta.

Utilizarea în masă a dronelor schimbă radical regulile războiului, iar Occidentul nu este în totalitate pregătit pentru asta.