Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi
Ucrainenii au învins NATO. Cum au fost distruse două batalioane ale Alianței într-o singură zi

Horoscop 15 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va câștiga bani

Horoscop cu Neti Sandu
62563995

Horoscop 15 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu răscoliri interioare. Ies la suprafață niște adevăruri și o să ne schimbăm și noi atitudinea față de niște oameni pe care i-om fi judecat greșit, poate.

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 6 și o să ne regăsim armonia de care avem atâta nevoie.

Horoscop 15 februarie 2026 – VĂRSĂTOR

E o aniversare, îi chemați pe prieteni sau poate îi scoateți în oraș, că aveți chef și de lume nouă. Poate plecați într-o escapadă turistică și o să faceți o „baie” de mulțime. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care se regăsește în felul vostru de a fi și poate veți răspunde și voi cu aceeași monedă.

Horoscop 15 februarie 2026 – PEȘTI

E lume care vrea să vă revadă și o să vă duceți poate la un party unde o să vă întâlniți cu diverși prieteni și poate puneți la cale niște activități comune, care să vă destindă. Poate are loc o reuniune cu un grup care vrea să vă coopteze și pe voi într-o activitate care să fie în folosul altora.

Horoscop 15 februarie 2026 – BERBEC

O să stați la o taifas cu niște angajatori care vin cu o propunere de care o să fiți încântați, cu condiția ca acești oameni să se țină de cuvânt. O invitație la un eveniment festiv o să vă imprime o stare de bună dispoziție, că aveați nevoie de un vibe pozitiv după atâta muncă.

Citește și
Horoscop 14 februarie 2026, cu Neti Sandu. Previziuni de Ziua Îndrăgostiților pentru zodii
Horoscop 14 februarie 2026, cu Neti Sandu. Previziuni de Ziua Îndrăgostiților pentru zodii

Horoscop 15 februarie 2026 – TAUR

Poate vă face o surpriză ființa iubită și vă invită la un spectacol, la un concert, și o să petreceți câteva ore minunate, ca să lăsați deoparte munca, grijile de zi cu zi. Poate e un team-building, o întrunire cu mai mulți fie colegi, fie prieteni și o să aveți preocupări deconectante.

Horoscop 15 februarie 2026 – GEMENI

O să vă consultați bugetul de timp liber și, dacă aveți o rezervă cât de cât, o să vă plimbați prin împrejurimi, vă duceți la munte, poate faceți și un pic de mișcare. Poate vă invită cineva în străinătate și, dacă dispuneți de niște bani și nu aveți alt program, vă duceți.

Horoscop 15 februarie 2026 – RAC

Se poate să vi se facă vreo mărturisire, o confidență; cineva vă cere scuze pentru că v-o fi greșit cândva și o să vă puteți recupera relația care părea pierdută definitiv. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care e interesată să vă cunoască persoana și poate iese ceva, dacă n-aveți pe nimeni.

Horoscop 15 februarie 2026 – LEU

O să dați curs unei invitații la plimbare, poate e prima vedere față în față cu cineva care-și dorește de mult să vă întâlniți, că poate avea loc un coup de foudre, dacă n-aveți partener de cuplu. Se observă ceva emoții, poate pentru că aveți examen sau interviu, și o să vă stoarcă de energie toată povestea, dar iese bine.

Horoscop 15 februarie 2026 – FECIOARĂ

Poate visați la o nouă slujbă, ca să experimentați și altceva, să spargeți rutina, monotonia și să vă asigurați că munca voastră vă aduce atât mulțumire sufletească, cât și bani. E posibil să mai câștigați bani și din altceva și o să vă redresați din punct de vedere financiar, că poate fi echivalentul unui salariu.

Horoscop 15 februarie 2026 – BALANȚĂ

E posibil să reluați un hobby care să vă destindă, ca să puteți fi creativi, să aveți și chef de muncă, pentru că o să vă facă plăcere ce munciți. E ziua cuiva de naștere, de cununie, de reușită profesională și vă cheamă și pe voi și o să fie distracție.

Horoscop 15 februarie 2026 – SCORPION

Poate s-a încheiat o renovare, o curățenie generală pe-acasă, poate v-ați mutat în casă nouă și le faceți cinste prietenilor, ca să vă meargă bine. Se poate să primiți un răspuns din partea cuiva care ține la voi, vă iubește și vrea să știți, ca să aveți și voi o reacție de răspuns.

Horoscop 15 februarie 2026 – SĂGETĂTOR

O să cheltuiți niște bani ca să-i scoateți pe ai voștri la plimbare, să vă simțiți cu toții bine, ca să începeți cu forțe proaspete munca de mâine. Niște oameni care au lipsit din viața voastră revin ca să mai dea o șansă relației voastre de prietenie sau de dragoste.

Horoscop 15 februarie 2026 – CAPRICORN

O confirmare că o să vă primiți banii pe care-i așteptați și o să vă puteți mișca lejer, dați o fugă într-o stațiune de agrement ca să vă încărcați, acolo, bateriile. Se poate să vă ocupați de școală, că aveți examene, sau îi supravegheați pe copii care au teme, lucrări și se cam eschivează.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop, zodii, planete, astre,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la CCA, după gafa lui Radu Petrescu din Petrolul - FC Argeș!
Citește și...
Horoscop cu Saturn în Berbec din 14 februarie 2026. Schimbări karmice și lecții decisive pentru fiecare zodie
Stiri Diverse
Horoscop cu Saturn în Berbec din 14 februarie 2026. Schimbări karmice și lecții decisive pentru fiecare zodie

Horoscop Saturn în Berbec aduce un nou ciclu karmic între 14 februarie 2026 și 13 aprilie 2028, marcând începutul unei etape de maturizare, responsabilitate și reconstrucție personală pentru toate zodiile. 

Horoscop 14 februarie 2026, cu Neti Sandu. Previziuni de Ziua Îndrăgostiților pentru zodii
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 februarie 2026, cu Neti Sandu. Previziuni de Ziua Îndrăgostiților pentru zodii

Horoscop 14 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Reconfirmări azi. O să ne bucurăm de răspunsurile primite, că apar oameni, situații care să ne indice drumul pe care să mergem; aflăm scurtăturile și toate vor fi în folosul nostru.

Recomandări
Important. Ce înseamnă pentru România calificativul de ”BBB minus” cu perspectivă negativă
Stiri Economice
Important. Ce înseamnă pentru România calificativul de ”BBB minus” cu perspectivă negativă

România își menține ratingul de țară - a anunțat agenția internațională Fitch, după o nouă evaluare. Rămânem, așadar, o țară recomandată investițiilor, dar tot la un pas de retrogradare.

Vremea în România se schimbă radical. După temperaturi de 15 grade, meteorologii anunță că ninsorile și frigul revin
Vremea
Vremea în România se schimbă radical. După temperaturi de 15 grade, meteorologii anunță că ninsorile și frigul revin

Vremea a fost generoasă sâmbătă și ne-a răsfățat cu temperaturi de 15 grade. În unele orașe, oamenii au ieșit la plimbare în mânecă scurtă. Dar bucuria de primăvară nu durează mult.

Ce s-a discutat, până acum, la conferința pentru securitate din Munchen. Macron: Europa trebuie să învețe să devină o putere
Stiri externe
Ce s-a discutat, până acum, la conferința pentru securitate din Munchen. Macron: Europa trebuie să învețe să devină o putere

„Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună". Acesta este mesajul secretarului american de stat Marco Rubio la conferința pentru securitate de la Munchen.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Februarie 2026

02:05:56

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Februarie 2026

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

ACUM: Liverpool - Brighton 0-0 se vede pe VOYO | ”Cormoranii”, all-in pentru FA Cup

Sport

Cu un om în plus, Newcastle a trecut de Aston Villa în FA Cup