Actrița din „Emily in Paris”, în vârstă de 36 de ani, a atras toate privirile purtând peste topul cu paiete un trench negru croit impecabil.

Și-a completat ținuta cu pantaloni negri evazați și și-a alungit silueta cu o pereche de pantofi stiletto negri. Lily și-a aranjat părul brunet într-un bob drept, stilul ei consacrat, și și-a purtat lucrurile într-o geantă neagră simplă.

Dakota Johnson i s-a alăturat actriței la evenimentul plin de vedete, actrița din „Fifty Shades of Grey”, în vârstă de 36 de ani, optând pentru o rochie neagră simplă și cizme negre din piele.

Între timp, Jodie Turner-Smith, 39 de ani, a adăugat o notă de culoare prezentării, purtând un combinezon galben și dresuri negre transparente. Și-a asortat ținuta cu un palton lung negru, mănuși negre din piele și pantofi negri cu toc înalt.

Apariția lui Lily Collins vine după ce, la începutul lunii, i-a adus un omagiu emoționant tatălui său, Phil, cu ocazia împlinirii a 75 de ani, la câteva zile după ce a vorbit despre problemele sale grave de sănătate.

Ea a postat pe Instagram o fotografie cu ei doi, dar și o imagine mai veche cu celebrul muzician ținând-o în brațe când era copil.

Lily a zâmbit larg alături de tatăl său, retras din activitate în 2022, și a scris un mesaj plin de admirație pentru toate realizările lui. „Ieri, tata a împlinit 75 de ani și mă simt atât de recunoscătoare că am sărbătorit împreună. Pentru tot ce ai realizat, pentru toată bucuria pe care ai adus-o atâtor oameni din întreaga lume în toți acești ani”.